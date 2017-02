Fonds national de lâ€™eau : Les financements dÃ©finis par arrÃªtÃ© interministÃ©riel

Les recettes et les dépenses du Fonds national de l'eau ont été définies par un arrêté interministériel signé conjointement par les ministres, respectivement des Finances et des Ressources en eau et de l'Environnement, publié dans le Journal officiel no 6. Les dépenses devant être prises en charge par ce compte d'affectation spéciale sont liées aux systèmes de mobilisation et de transfert, d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hydraulique agricole et aux investissements d’aménagement, ainsi que l’acquisition d’équipements, résultant d’incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles, indique ce texte. Cependant, les organismes et les établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l’administration de tutelle, faisant ressortir avec précision les actions éligibles au financement de ce fonds, ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l’exécution des dépenses publiques.