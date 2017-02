PÃªche et aquaculture : Des performances Ã  la hauteur des potentialitÃ©s

L’hôtel Sofitel d’Alger a abrité hier un séminaire consacré à la présentation du programme d’appui à la diversification de l’économie pour le développement des activités de la pêche et de l’aquaculture (DIVECO 2). Le programme mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture du Développement rural et de la Pêche à travers la direction générale de la pêche et de l’aquaculture et financé par l’Union européenne est issu d’une convention de financement chiffrée à pas moins de 15 millions d’euros. Ce qu’il faut retenir de prime abord c’est que DIVECO 2 vise, en fait, à augmenter la contribution du secteur de la pêche et de l’aquaculture à la diversification économique du pays par le développement durable et l’amélioration des performances économiques. C’est là un point essentiel mis en relief par le SG du ministère de l’Agriculture du Développement rural et de la Pêche à la faveur de cette rencontre. En effet, dans son allocution d’ouverture, ce responsable a affirmé que le secteur de la pêche et de l’aquaculture dispose d’atouts indéniables, mais que «les performances ne sont pas encore à la hauteur de ces atouts». Le représentant du ministère et après avoir mis en avant les importantes potentialités dont regorge le pays, notera cependant que la production halieutique est estimée à moins de 5.000 tonnes par an au moment où la production potentielle peut atteindre quant à elle les 100.000 tonnes. Il sera mis en exergue également que le Gouvernement a décidé d’inscrire la pêche et de l’aquaculture parmi les «filières porteuses de son nouveau modèle de croissance à l’horizon 2025» et qu’à travers les faits et les chiffres, il y a lieu de noter des évolutions enregistrées depuis l’an 2000 dans le développement des capacités de la flottille nationale, le développement de l’infrastructure portuaire dédiée à la pêche, la croissance des effectifs et des unités de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les expériences multiples réalisées dans ce cadre. Evoquant ensuite les objectifs assignés à ce programme, ce même responsable a souligné qu’ils concernent notamment le renforcement des capacités d'encadrement et de gestion devant contribuer à la consolidation d’une stratégie pertinente. Il est question également de la promotion et de la valorisation des filières par l'accompagnement de la gestion durable des ressources, l'amélioration de la qualité des produits, la distribution et la commercialisation. Il s’agit, enfin, insiste-t-on sur le renforcement des capacités des organisations professionnelles.



Doubler la production de poisson



Convié à prendre la parole à l’ouverture des travaux de ce séminaire, M. John O’Rourke, ambassadeur, chef de délégation de l’UE en Algérie, a centré une bonne partie de son intervention sur le « défi majeur » de la diversification de l’économie qui reste «incontournable». Le défi de la diversification est double, soutient le chef de la délégation de l’UE à Alger, faisant remarquer, à ce propos, qu’il s’agit, d’une part, de promouvoir les secteurs de l’économie autre que celui des hydrocarbures, et d’autre part, « de s’assurer que le rôle de l’Etat dans ce processus facilite l’émergence d’acteurs privés dans un marché dynamique et compétitif». Pour rappel, l'année 2016 –soit le début de l’application sur le terrain de ce programme— a été entièrement consacrée au recueil des informations nécessaires concernant notamment les besoins logistiques locaux au niveau de Ain Témouchent, Sétif et Skikda qui sont, en fait, les trois wilayas pilotes choisies pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. L'Algérie vise à doubler sa production de poisson pour atteindre 200.000 tonnes/an, et ce, grâce à l'aquaculture dont la production ne dépasse pas 5.000 tonnes/an actuellement. Pour ce faire, "le gouvernement a décidé d'inscrire la pêche et l'aquaculture parmi les filières porteuses de son nouveau modèle de croissance à l'horizon 2035", a rappelé le ministre. Abondant dans ce sens, le directeur de la pêche au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Taha Hamouche, a considéré que l'assistance de l'UE permettra d'améliorer l'approche dans la réalisation du programme du gouvernement visant l'augmentation de la production nationale via une assistance technique et des formations. Parmi les actions d'appui technique identifiées figurent notamment l'élaboration des statistiques de pêche et l'évaluation des pêcheries. Il s'agit aussi de l'aquaculture marine, continentale et saharienne, de la sécurité sanitaire et l'hygiène des produits halieutiques et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Pour sa part, le directeur de la coopération avec l'UE auprès du ministère des Affaires étrangères, M. Ali Mokrani, a souligné de son côté que ce programme est un enjeu pour l'Algérie et pour les relations avec l'UE, et qui est la diversification de l'économie nationale.

Soraya Guemmouri

Document d'évaluation de l'Accord d'association Algérie-UE

Il sera validé en mars



Le document portant évaluation de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) sera validé en mars prochain à Bruxelles, a révélé hier, le directeur général de la coopération avec l'Union Européenne auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, qui s’exprimait hier, en marge d'un séminaire de présentation du programme d'appui à la diversification de l'économie pour le secteur de la pêche «Divico2», a en effet déclaré que «le Conseil d'association se réunira en mars prochain pour valider ce qui a été finalisé par les experts et les hauts fonctionnaires». Cette réunion sera présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra et la chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini. Les deux responsables vont ainsi valider «un document de référence qui contient des lignes directrices pour que les relations soient de plus en plus renforcées et apaisées», a affirmé le DG de la coopération avec l’UE auprès du MAE. Poursuivant ses propos, le même responsable a soutenu que «l'évaluation de cet accord va permettre aux deux partenaires de centrer leurs relations, durant les prochaines années, sur un rééquilibrage des intérêts économiques notamment sur la diversification de l'économie algérienne.

Soraya G.