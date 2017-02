Regard : Lâ€™Information pour Â« sauver Â» les jeunes

L’information et la sensibilisation restent, sans conteste, le chemin le plus court pour lutter contre tous les fléaux sociaux et en premier lieu, la drogue, dans les quartiers et les milieux fréquentés par les jeunes. A l’heure de la généralisation de l’outil internet —pas toujours utilisé à bon escient— et la communication virtuelle qui font disparaître, sans grande peine les frontières pour faire du monde un petit village, on ne peut, en effet, remettre en cause, encore moins, dénigrer le rôle des campagnes éducatives et des caravanes pour expliquer les dangers de la toxicomanie. Le phénomène, en effet, prend de l’ampleur, chez-nous, pour toucher même nos enfants,, pas seulement au niveau des quartiers mais également, dans les établissements scolaires, qui ne peuvent malheureusement échapper à ce désastre, aujourd’hui, confirmé, par plusieurs enquêtes ainsi que les bilans des services de sécurité. Investir, la rue, les places publiques et autres espaces qui enregistrent une grande affluence, s’avère la meilleure thérapie à ce mal qui ronge la société. Le mouvement associatif, tout comme la sûreté national, dans le cadre de ses actions de proximité, ne ménagent aucun effort pour se rapprocher davantage des jeunes, comprendre leurs préoccupations et par ricochet, éradiquer ce fléau. C’est connu, l’information et la communication, ces biens communs, ont un pouvoir spectaculaire et ce ne sont sûrement pas les sociologues qui vont nous contredire, pour régler tous les problèmes, même les plus complexes et qui paraissent insolvables. C’est d’ailleurs dans ce sillage que s’inscrit d’ailleurs, la prochaine sortie, prévue, la fin du mois en cours et qui sera organisée, par le mouvement des scouts et la sûreté nationale, au niveau des quartiers d’Alger. Aujourd’hui, la lutte contre la drogue, passe, il n’y a pas un doute par la conjugaison et l’intensification des efforts entre les différents intervenants, pas seulement à travers la création d’activités diverses et objectives afin de combattre l’oisiveté et orienter les jeunes pour mieux canaliser leurs capacités et énergies. C’est vrai que l’oisiveté est mère de tous les vices.

Samia D.