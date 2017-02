Accidents de la route : Djelfa en tÃªte du classement par nombre de dÃ©cÃ¨s

La wilaya de Djelfa arrive en tête du classement en termes de nombre de décès par accidents de la route survenus avec un bilan de 149 morts en 2016, alors que la pemière place par nombre d'accidents est durant la même période est revenue à Alger, selon les bilans présentés hier par le Centre national de prévention et de sécurité routières.

Le centre a indiqué, dans un communiqué, que la wilaya d'Alger a enregistré le plus grand nombre d'accidents (1.750), faisant 2.317 blessés en 2016. En 2016, 28.856 accidents ont été enregsitrés à l'échelle nationale, causant le décès de 3.992 victimess, soit une baisse de 13 % par rapport à 2015. Le facteur humain est à l'origine de 96% des accidents de la route, du fait des dépassements dangereux, de l'excès de vitesse et du non respect du code de la route, a ajouté la même source. Le Centre national de prévention et de sécurité routière a révélé auparavant que 43,29 % de morts et 48,02 % de blessés étaient âgés de 20 à 39 ans, et que 8.855 titulaires de permis de conduire de moins de deux ans étaient à l'origine des accidents de la route.

Tizi-Ouzou

8 blessés, dont quatre graves, dans deux collisions

Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, dans deux accidents distincts survenus dans l’après-midi de dimanche dernier à Tizi-Ouzou, apprend-on de la cellule de communication de la Protection civile. Le premier accident survenus aux au niveau de la Rocade sud à hauteur de l’entrée de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou, consistant en une collision entre un camion et un véhicule léger a provoqué quatre blessés graves, a indiqué notre source, en précisant que les personnes blessées ont été évacuées vers le CHU Nedir-Mohamed . Le deuxième accident ayant fait également quatre blessés s’est produit au village Rdjaouna à Tizi-Ouzou, à hauteur de l’hôpital Belloua, dont la cause lui aussi a été une collision entre un véhicule et un fourgon de transport de voyageurs. Les blessés ainsi que deux personnes choqués lors de cet accident ont été évacués vers les urgences du même CHU.

B. A.