Animation non stop ! : Mahrez Rabia bat le record dâ€™Afrique

L’infatigable Mahrez Rabia a relevé son défi avec brio ! Il l’a fait ! 10 ans en effet après le record d’Afrique de la plus longue animation radiophonique non stop, établi en décembre 2006 par le Marocain Imed Kotbi sur Casa FM.

L’animateur de la matinale 6H-9H de la Chaîne III de la Radio nationale a réussu son grand challenge et relève le grand défi en parvenant à dépasser les 50 heures de son prédécesseur.

Challenge gagné haut la main et avec panache par ce jeune présentateur de radio qui attire la sympathie de ses auditeurs mais aussi, quelques fois, le courroux de ses responsables de part sa façon toute particulière d’animer et ses vannes à la limite de l’«audace». Il était en effet 10h01 lorsque Mahrez Rabia franchit la barre après avoir entamé son marathon radiophonique, samedi dernier, 11 février, à 6h du matin.

«En fait, je n’ai pas dormi 72 heures car la veille du challenge, stress oblige, je n’ai pas fermé l’œil toute la nuit», a-t-il réagi sur les ondes de la station algérienne, quelques secondes après avoir officialisé le record en cette journée mondiale de la Radio. Agé de 32 ans, Mahrez Rabia a dédié son exploit à toutes les personnes qui n’ont cessé de le soutenir tout au long de ce challenge. «C’est la victoire de tous, collègues, amis et auditeurs qui m’ont soutenu avec force, c’est aussi la victoire de la Radio algérienne», a-t-il lancé en assurant qu’il allait continuer deux autres bonnes heures, soit jusqu’à 10h, soit un total de 52 heures non stop. «J’ai appris que Imad Kortbi va remettre ça et tente d’améliorer le score. J’ai décidé alors de placer la barre un peu plus haut, histoire de lui rendre la tâche un peu difficile», a plaisanté l’animateur de la Chaîne III, qui était assisté, pour information, par deux médecins (un de jour et l’autre de nuit) quand un huissier de justice était présent pour authentifier et confirmer le record. Parmi les autres points du règlement, le challengeur a droit toutes les heures à 5 minutes de récupération qui peuvent être cumulées pour bénéficier par exemple d’un somme de 30 minutes au bout de six heures d’animation.

La réussite de l’événement n’a pas eu d’égale. Il suffit de visiter les réseaux sociaux pour voir foisonner les messages de soutien en tout genre, des conseils, d’un médecin, d’une ménagère, d’un jeune étudiant, d’un épicier, d’un taxieur etc., des auditeurs en admiration pour un animateur, spontané, décontracté naturel qui ont vibré avec lui tout le long du challenge et qui n’ont pas tari en messages de motivation. C’est donc une grande opération de communication sans commune mesure en Algérie, que la Chaîne III a initié pour accueillir la journée mondiale de la radio du 13 février. Même L'Unesco à évoqué cette tentative de notre confrère de battre le record sur son site Web. Il convient de signaler que le record du monde de l’animation radiophonique non stop est détenu par l’italien Stefano Venneri. Ce dernier a en effet réussi en 2016 à relever le défi pendant 205 heures, soit 8 jours. Un nouveau challenge Mahrez Rabia ! Et si tu tentais le coup ?

Farida Larbi