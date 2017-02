AprÃ¨s le meurtre dâ€™un Ã©tudiant Ã  lâ€™universitÃ© Mouloud Mammeri : Marche des Ã©tudiants pour dÃ©noncer la violence

Des milliers d’étudiants et d’étudiantes de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) ont marché hier dans la ville des Genêts pour dénoncer le crime dont a été victime au début du mois courant le jeune étudiant Djamel Souak, et exiger un châtiment exemplaire contre l’auteur présumé de ce meurtre, mais aussi interpeller les autorités pour mener une lutte implacable contre la délinquance et la violence urbaine. La marche des étudiants auxquels se sont joints des enseignants s’est ébranlée à 11h à partir du portail principal du campus universitaire Hasnoua en sillonnant les principaux artères de la ville des Genêts, notamment la rue Ahmed Lamali et l’avenue Abane Ramdane pour arriver devant les sièges de la cour de justice et la sûreté de wilaya où une minute de silence a été observée à la mémoire de toute les victimes de la violence.

Les protestataires ont brandi tout au long de cette marche silencieuse plusieurs banderoles sur lesquelles ont été transcrits différents slogans, dont entre autres, «mobilisation pacifique pour une justice équitable» pacifique «Je suis Djamel» ; «Violences, agressions, à quant la répression ?», «Je veux évoluer et vivre en toute quiétude», «La sécurité… première des libertés, l’insécurité… première des inégalités», «Halte à la violence»…

La mère du jeune étudiant victime de cette violence qui est en passe de devenir un véritable fléau à Tizi-Ouzou a exprimé ses remerciements à ces milliers d’étudiantes et étudiants qui ont compati à la douleur de toute la famille de la victime en les appelant à rester mobiliser pour que cesse le crime dans la région. L’oncle de la victime a éclaté en sanglots et n’a pas pu poursuivre son intervention devant les manifestants. Dans une déclaration lue avant la dispersion des contestataires, les initiateurs de cette manifestation, saluée par la population de Tizi-Ouzou, ont exprimé leur indignation contre la montée de violence et le diktat imposé par les délinquants dans les quartiers et cités de la ville de Tizi-Ouzou. «La communauté estudiantine condamne avec la plus grande vigueur ce genre d’agissements moyenâgeux…et dénonce la violence qui sévit dans notre environnement», ont-il enchainé, en précisant que « la violence est une question qui nous concerne tous et que nous sommes dans l’obligation d’agir contre toute forme de violence et de haine. Djamel est une victime qui nous rappelle profondément que nul n’est à l’abri des violences sociales. Il est donc urgent d’intervenir et de trouver une solution durable à ce fléau », lit-on dans la déclaration du collectif estudiantin initiateur de cette manifestation contre la violence et l’insécurité. Cette manifestation s’est déroulée dans le calme et dans une atmosphère de profonde tristesse qui est toujours de mise une dizaine de jours après le crime dont a été victime le jeune étudiant Djamel Souak, non loin de la résidence universitaire pour garçon Hasnaoua. L’auteur présumé de ce crime, un jeune de 32 ans, s’est rendu aux services de sécurité après 24 heures de cavale.

Bel.Adrar