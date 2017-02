RÃ©fugiÃ©s, immigrÃ©s, clandestins : Donald Trump maintient le cap

Face au blocage de la justice et aux protestations internationales, Donald Trump entend poursuivre sa politique d'expulsions de clandestins et de refus des réfugiés et étrangers venant de pays considérés comme des foyers terroristes, au nom de la sécurité des Américains. Alors qu'au Mexique des manifestations ont rassemblé dimanche des dizaines de milliers de personnes contre le président américain à Mexico, Guadalajara et dans d'autres villes, la Maison Blanche a confirmé sa volonté d'accélérer les expulsions de clandestins, après une première vague au cours de la semaine écoulée. "La répression contre les clandestins criminels n'est que l'application de ma promesse de campagne", a écrit M. Trump sur Twitter. "Des membres de gangs, des trafiquants de drogue et d'autres sont en train d'être expulsés!" Une grande opération de plusieurs jours baptisée "Cross Check" a permis d'arrêter la semaine passée des centaines de clandestins dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis, notamment Los Angeles (160 arrestations) et New York (40 arrestations selon une association).

La Maison Blanche a affirmé dimanche qu'il s'agissait d'une montée en gamme de la répression contre les clandestins.



Des milliers de Mexicains dans les rues

Des dizaines de milliers de Mexicains manifestaient dimanche pour dénoncer le projet de Donald Trump de construction d'un mur à la frontière et appeler leur chef de l'Etat Enrique Peña Nieto à plus de fermeté. "Le Mexique, on le respecte, Mr Trump", pouvait-on lire sur une immense pancarte en tête de cortège à Mexico, où 20.000 personnes ont défilé selon le gouvernement local. A Guadalajara (ouest), deuxième ville du pays, quelque 10.000 personnes ont manifesté, en majorité des étudiants. Les défilés ont été plus modestes dans le reste du Mexique. Ce mouvement de protestation survient au moment où les Etats-Unis et le Mexique traversent leur plus grave crise diplomatique depuis des décennies. Une partie des manifestants ont d'ailleurs ciblé le président mexicain dimanche, l'appelant à se montrer plus ferme face à son homologue américain. Le président Peña Nieto s'est engagé à verser 50 millions de dollars aux consulats mexicains aux Etats-Unis afin d'apporter une aide juridique à ses concitoyens.

R. I.