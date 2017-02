YÃ©men : RÃ©surrection du processus de paix ?

Au Yémen, la guerre se poursuit, prolongeant les souffrances des civils. Les efforts de l’actuel représentant de l’ONU, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, un « diplomate de très grande envergure » en vue d’aboutir à un compromis raisonnable entre les diverses parties ont, à ce jour, échoué. Les protagonistes rejettent alternativement tout plan de paix proposé. D’où les échecs répétitifs des médiations onusiennes dans le conflit et des sept cessez-le-feu obtenus grâce à un forcing diplomatique.

Dans la mouture du dernier plan de paix soumis à l’approbation des parties en conflit, le représentant de l’ONU avait prévu « un partage du pouvoir au Yémen ». Une option critiquée par le président Abd Rabbo Mansour Hadi qui se considère comme le seul chef d'Etat légitime du pays. Des positions qui expliquent pourquoi les médiateurs peinent à trouver un terrain d’entente qui permette aux protagonistes de mettre fin à cette guerre fratricide et complexifiée depuis mars 2015 avec l’entrée en lice de la coalition arabe en soutien aux forces gouvernementales contre les rebelles Houthis. Ce dimanche, le secrétaire général de l'ONU a appelé à partir de Ryadh à la « résurrection » du processus de paix pour mettre fin à la souffrance des civils.

M. Guterres, qui a visité à de nombreuses reprises le Yémen lorsqu'il était Haut-commissaire pour les réfugiés, n’est pas insensible à la tragédie que vivent au quotidien les Yéménites. « Si les négociations sont mortes elles peuvent toujours connaitre une résurrection (...) pour une simple raison: la souffrance du peuple yéménite », a déclaré Antonio Guterres lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al-Jubeir. L’Arabie saoudite est, rappelle-t-on à la tête de la coalition arabe. Or depuis le lancement de ses premières interventions en mars 2015, plus de 7.400 personnes ont été tuées et plus de 40.000 blessées, alors qu'une grave crise humanitaire perdure. Un bilan qui ne cesse de s’alourdir.

Vingt rebelles et soldats pro-gouvernement ont été tués dans de nouveaux combats dans l'Ouest du Yémen où les forces loyalistes tentent d'avancer vers le Nord en direction de la ville portuaire de Hodeida, ont indiqué hier des sources militaires et médicale. Mais l'ONU, bien qu’impuissante à mettre un terme à ce conflit, doublé d’une tragédie humaine, se refuse à baisser les bras. Dans ce sens, elle n'a cessé de plaider pour l’instauration d’une trêve afin de permettre la distribution d'aides humanitaires à la population.

----------/////////////////

Risque de famine

Le chef des opérations humanitaires de l’ONU Stephen O'Brien a prévenu le mois dernier que les Yéménites risquaient la famine « sans action immédiate ». Pourtant, avait estimé dans un récent entretien accordé à El Moudjahid François Frison-Roche, docteur en sciences politiques et spécialiste du Yémen «Tout le monde a désormais maintenant intérêt à trouver rapidement un compromis, une solution (…) et limitant au maximum la catastrophe humanitaire qui s’accentue de jour en jour ». Et ce, d’autant, estimera cet expert du dossier yéménite, que « ce conflit n’est favorable à aucun pays de la région ».

Malheureusement aucun signe probant ne permet aujourd’hui d’espérer une fin proche du conflit. De l’avis de François Frison-Roche «la guerre continuera en l’absence de pressions extérieures pour faire évoluer les positions des belligérants». L’ancien secrétaire d’Etat de l’administration Barack Obama, John Kerry, s’est beaucoup investi dans la recherche d'un règlement du conflit yéménite. Quelques semaines avant de quitter son poste, il s’était rendu, dans le cadre de l'un de ses derniers voyages au Sultanat d’Oman où il avait eu des entretiens axés sur la relance des efforts pour mettre fin à 19 mois de guerre au Yémen.

Son successeur au Département d’Etat, Rex Tillerson, fera-t-il preuve du même engagement ? Pour l’heure, force est de constater que la diplomatie américaine est au poids mort. Reste la Russie. La récente rencontre entre le chargé d’affaires de l’ambassade russe à Sanaa avec le ministre de la Défense du gouvernement yéménite d’union nationale au cours de laquelle le diplomate russe a « réitéré le soutien de Moscou au rétablissement de la paix au Yémen », alors que le ministre yéménite a « salué le rôle de la Russie dans les évolutions régionales en faveur de la paix et de la stabilité mondiales », augure peut-être d’une recomposition dans les rôles.

Nadia K.