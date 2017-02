Terres palestiniennes occupÃ©es : La judaÃ¯sation en marche

Après le décret autorisant l’instauration des colonies sur des terres palestiniennes adopté la semaine passée par la Knesset, légalisant ainsi une opération de vol et de spoliation des biens à grande échelle, l’Etat sioniste vient d’adopter un projet de loi interdisant aux mosquées d'employer des haut-parleurs pour l'appel à la prière tôt le matin et tard le soir.

Des informations publiées par le ministère de la Justice indiquent qu'une liste de textes soumis au vote dimanche au sein du comité ministériel de législation signale le "projet de loi sur la prévention du bruit des systèmes de sonorisation dans les établissements religieux" comme étant "adoptée", sans plus de détails. L'approbation par le comité, présidé par le ministre de la Justice, Ayelet Shaked, membre du parti d'extrême droite Foyer juif, ouvre la voie à l'examen du texte au Parlement. Le texte a suscité l'indignation des musulmans. Une précédente version du projet a été rejetée à l'initiative d'un ministre juif ultra-orthodoxe, qui craignait que le texte ne limite aussi le volume des sirènes annonçant le début du shabbat, le repos hebdomadaire. Le nouveau projet interdit l'usage des haut-parleurs de 23h00 à 07h00. "Cette loi ne porte ni sur le bruit ni sur la qualité de vie. Il s'agit d'une incitation raciste contre une minorité nationale", a dénoncé dans un communiqué le député arabe israélien Ayman Odeh, chef de file de la Liste unie. "La voix du muezzin résonnait bien avant les racistes du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu et elle résonnera encore après eux", a-t-il ajouté. Le texte s'appliquerait également à Al Qods-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël où vivent plus de 300.000 Palestiniens, mais pas à la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam et objet de tensions, selon un responsables israélien. La minorité arabe, qui représente 17,5% de la population israélienne, est de confession musulmane dans son immense majorité et s'estime déjà largement victime de discriminations. Il y a environ trois mois de cela, une mosquée de la ville de al-Ludd a reçu pour la première fois, une amende de 200 euros envoyée par la municipalité israélienne, pour le son du muezzin lors des appels à la prière, considérés comme une "pollution sonore".

Ainsi, le gouvernement israélien applique un apartheid à plus des 20 % de ses citoyens israéliens qui sont musulmans. D’ailleurs plusieurs moquées de Jérusalem Est comme celles d’Abu Dis dans sa banlieue se sont déjà vue interdire au début novembre l’appel du muezzin le matin, après que des colons eurent protesté devant le domicile du maire. Et ceci alors que ces mosquées respectaient le volume sonore (nombre de décibels) réglementé et autorisé.

M. T.