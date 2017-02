BrÃ¨ves omnisports

* Sports aériens : Expositions et exhibitions au programme

Les 2es journées aéronautiques de Biskra, à la ferme Driss-Amor El Outaya, se dérouleront du 17 au 19 février, avec la participation de 18 aéro-clubs en exposition. Plusieurs exhibitions démonstratives de parapente et para-moteur, ainsi que des expositions sont prévues lors de cet évènement.



*Tennis : Séminaire régional à Hydra

Un séminaire régional consacré à la licence 2017 s’est déroulé hier au Tennis Club de Hydra (Alger). Plusieurs thèmes ont été développés lors de cette rencontre, notamment les procédures d’inscription des athlètes aux tournois homologués par la Fédération algérienne de tennis. Ce séminaire régional est destiné aux responsables des ligues, associations et clubs de la région Centre sera animé par un staff fédéral.



*VTT : Coupe d’Algérie à Annaba

La première manche de la coupe d'Algérie de VTT cross-country olympique se tiendra le 25 février à Aïn Achir, dans la wilaya d'Annaba. La compétition, qui regroupe trois catégories en messieurs et dames, à savoir les U-18, l'Elite (nés entre 1983 et 1998) et le Master (1982 et plus), se disputera sur un circuit de 5,61 km avec 139 m de dénivelée et aucune partie goudronnée.



*Escrime : AGE le 25 février

Les membres de l'Assemblée générale (AG) de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), réunis samedi en session ordinaire, ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2016. L'AG élective de la FAE est prévue le 25 février prochain à Alger.

*Entame des travaux du complexe de tennis de Biskra

Les travaux de réhabilitation du complexe de tennis d'El Alia à Biskra ont été lancés par le président de la Fédération algérienne de tennis et le wali de Biskra. L'instance fédérale compte organiser à Biskra des tournois internationaux une fois les travaux terminés et les sites à point.



* Haltérophilie : AGO mercredi

La fédération algérienne d’haltérophilie (FAH) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) le mercredi 22 février à 9 heures 30 au complexe sportif Sveltesse (Cheraga).

Plusieurs points seront à l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier de l'année 2016, et installation de la commission électorale.

L'AGO sera suivie par l'Assemblée générale élective (AGE), 15 jours après, comme le précise la loi.