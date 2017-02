FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de tir sportif : Trois candidatures pour la prÃ©sidence

Trois candidatures ont été retenues pour le poste de président de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS), dont l'Assemblée générale élective (AGE) se tiendra le jeudi 16 février au siège du Comité olympique et sportif algérien à 10h00, a annoncé l'instance dans un communiqué. Il s'agit de Djabri Mahmoud, Hamlat Ali et Tagzirt Farid Noredine, alors que la candidature du président sortant, Rabah Bouzid, a été rejetée.

Dans le même registre, sept membres ont été retenus pour l'élection du Bureau fédéral : Amroune Belkacem, Djenane Mohamed, Benabdi Rachid, Khlifi Abderazak, Benia Abdelkader, Ferrat Ahmed et Lazreg Abdelfeteh.

Les membres de l'AG, réunis en session ordinaire, ont adopté le 2 février les bilans moral et financier du mandat olympique 2013-2016.

Les travaux de l'AG ordinaire ont enregistré la présence de 33 membres sur les 36 inscrits et dont seulement 15, à savoir les présidents de Ligue, ont été autorisés à voter, selon les nouvelles dispositions régissant les Fédérations sportives nationales.