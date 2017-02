Judo : L'AG Ã©lective de nouveau reportÃ©e

L'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), prévue initialement le 11 puis le 16 février, se tiendra finalement le 23 du même mois à Alger, a annoncé la FAJ dans un communiqué publié vendredi soir. "A ce titre, les délais de dépôt des candidatures et des recours ont été fixés, respectivement, du 8 au 14 février et du 14 au 16 du même mois", précise la FAJ. L'instance fédérale a annoncé mercredi dernier le report du championnat national individuel seniors, prévu les 17 et 18 février, précisant qu'aucune compétition ne se déroulera avant la prise de fonction du nouveau président. Le désormais ancien président de la FAJ, Messaoud Mati, déclaré inéligible pour un nouveau mandat par le ministère de la Jeunesse et des Sports et son bureau fédéral ne sont plus habilités à chapeauter le moindre évènement. Rappelons que la FAJ avait tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) le 28 janvier dernier au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA). Les bilans moral et financier de l'année 2016, tout comme ceux du mandat olympique 2013-2016 ont été adoptés par les membres de l'AG.



Aucune candidature pour le poste de président



La commission des candidatures pour les élections de la fédération algérienne de judo (FAJ) n'a enregistré aucune candidature pour le poste de président ou membre du bureau de la FAJ, à la clôture de dépôt des candidatures, a-t-on appris vendredi de source fédérale. " Avec l'expiration du délai de rigueur pour le dépôt des candidatures (jeudi 9 février), aucune candidature n'a été reçue par la commission des candidatures.

Sachant que conformément aux statuts de la fédération algérienne de judo, le mode de scrutin est le candidat et sa liste", a indiqué le secrétaire général de la FAJ, Mohamed Bouseniou, ajoutant que la fédération a été destinataire d'une procédure de la tutelle et une décision devait normalement être prise hier, pour la suite à donner à cette absence de candidature.