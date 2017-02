FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de Basket-ball : Rejet du bilan moral

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), réunis hier en session ordinaire (AGO) à Alger, ont rejeté le bilan moral de l'année 2016 du président sortant, Rabah Bouarifi et son bureau fédéral. Parmi les 45 membres présents, 27 ont rejeté le bilan moral de l'exercice écoulé, contre 13 voix favorables et 5 abstentions. En revanche, l'Assemblée générale ordinaire a adopté le bilan financier. Les membres de l'AGO ont également rejeté le bilan moral du mandat olympique 2013-2016. Suite à ces résultats, le président sortant, Rabah Bouarifi et son bureau fédéral, ont décidé de ne pas briguer un nouveau mandat olympique (2017-2020). Les membres de droit présents à cette AGO ont également procédé à l'installation de trois commissions pour préparer l'AG élective prévue le 25 février au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger. Il s'agit de la commission de candidatures, de recours et de passation de consignes, qui se chargera d'installer le nouveau président. Contacté par l'APS, le chargé de communication de la FABB, Riad Tidjani, a indiqué que les dates de dépôt des candidatures seront dévoilées en début de semaine.