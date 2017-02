Sports Militaires, Championnat national de pentathlon : L'Ã©quipe de la 3e RM remporte le titre

L'équipe de la troisième région militaire a remporté le titre du championnat national (2016-2017) de pentathlon militaire, clôturé hier à Oran. La deuxième place est revenue à la 2e RM et la troisième à la 1re RM, à l'issue de six jours de compétition comprenant cinq épreuves, à savoir le tir au fusil, le parcours du combattant, nage (50 mètres steeple), lancer de grenades et le cross.

Cette compétition, qui a vu la participation de 13 équipes représentant différents commandements et régions militaires, a constitué une bonne occasion pour évaluer le niveau des athlètes, a souligné le chef de service régional des sports militaires à la deuxième région militaire, en marge de la cérémonie de clôture.

Le colonel Hadj Kharoubi a ajouté que ce championnat, marqué par un bon niveau technique, vise à sélectionner des athlètes pour renforcer l'équipe nationale militaire en vue des compétitions internationales.

Pour sa part, l'entraîneur national militaire, Feghmous Ahmed a qualifié de "haut" le niveau technique et physique des participants à ce championnat, signalant que des talents ont été découverts pour renforcer la sélection nationale militaire qui se prépare pour des rendez-vous internationaux importants dont le championnat du monde militaire, qui aura lieu en août prochain en Equateur.