AthlÃ©tisme, CROSS-COUNTRY : 3e Challenge national Â« Bouzid-Saal Â» Ã  SÃ©tif : Zeghdane et Dahmani s'illustrent

La 3e édition du cross « Bouzid-Saal », comptant pour la 9e étape du « Challenge national FAA » de cross-country courue samedi matin à Sétif, a été remporté par Kenza Dahmani (NC Bordj Bou-Arréridj) chez les dames et Issam Zeghdane (O. Bordj Bou-Arréridj) chez les messieurs, samedi matin, sur le parcours de Bouslam, à Sétif.

Ce cross qui a été une réussite totale au plan de l’organisation, a vu la participation de près de 1.500 coureurs filles et garçons, représentant 81 clubs, venus de 23 wilayas. Dans l’ensemble, ce sont les athlètes des hauts plateaux qui ont dominé les six courses du Challenge, à savoir les athlètes des wilayas de Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Tizi-Ouzou et M’sila.

Chez les hommes, la victoire est revenue à Issam Zeghdane qui a fait la course parfaite, en menant la course à distance respectable de ses poursuivants pour aller gagner aisément l’épreuve. Il a devancé Farid Terfia du C. Necira Nounou d’Alger et Ali Guerine du GS Pétroliers.

Kenza Dahmani a fait cavalier seul, en se plaçant en tête de course dès le départ, pour aller gagner aisément devant Rima Chenah (individuelle) et Soukhal Hadjer (NCBBA). Kenza signe ainsi sa 2e victoire cette saison, après celle acquise au cross d’Alger, le 11 janvier dernier.

Le cross de la capitale des hauts plateaux, jumelé avec le championnat régional (région nord-est) est intervenu à un mois — jour pour jour — du championnat d’Algérie de cross-country, prévu (le 11 mars prochain) à Sidi Bel-Abbès.

Comme à Chlef, le 4 janvier, Sétif a programmé une épreuve de cross-court (4 km). La victoire du « court » est revenue à Ahmed-Kenzi Saidia (AS Sûreté Nationale) qui a gagné avec une avance très confortable.

En juniors, victoire de Sylia Sail de la JS Azzazga et du sétifien du COS, Fouad Aboud, en garçons. M’sila a été à l’honneur en cadettes, grâce à Ahlème Aib de la JS Sidi Hamla Mcif et en cadets où Yazid Slim, sociétaire de l’AC M’sila a réussi à l’emporter. Le cross a été rehaussé par la présence du wali de Sétif, M. Maaskri, des autorités locales, du DJS de la wilaya de Sétif, Tahir Aziz, du président de la FAA, Ammar Bouras et d’invités de marque : le champion du monde Saïd-Guerni Djabir, du champion de boxe, Mohamed Allalou, des judokas Amar Benyekhlef et Noureddine Yakoubi et de Nahida Touhami. La suite du « Challenge national » de cross-country de la FAA se fera à l’est du pays, la semaine prochain, avec l’avant-dernière étape, le cross Abdelmadjid-Oubida, à Constantine.

Nabil Ziani

-----------------///////////////

Résultats techniques



. Seniors Hommes :

1. Issam Zeghdane (O. Bordj Bou-Arréridj)

2. Farid Terfia (C Necira Nounou Alger)

3. Ali Guerine (GS Pétrolier)



. Seniors Dames :

1. Kenza Dahmani (NC Bordj Bou-Arréridj)

2. Rima Chenah (Individuelle)

3. Hadjer Soukhal (NC Bordj Bou-Arréridj)



. U20 Garçons :

1. Fouad Aboud (CO Sétif)

2. Aymen Boulaynine (O. Bordj Bou-Arréridj)

3. Oussama Tabrti (Tassoust Jijel)



. U20 Filles :

1. Sylia Sail (JS Azzazga)

2. Rima Halliche (USM Drâa Ben Khedda)

3. Kanza Bouadi (JS Azzazga)



. U18 Garçons :

1. Yazid Slim (AC M’sila)

2. Fouad Baali (JS Mcif M’sila)

3. Abderrahim Chebli (JS Mcif M’sila)



. U18 Filles :

1. Ahlème Aib (JS Mcif M’sila)

2. Yasmine Boudoukha (CSC Sétif)

3. Nadine Hazaz (NC Bordj Bou-Arréridj)