Houcine Nedjma : Une valeur de la variÃ©tÃ© algÃ©rienne

Le finaliste de l’édition 2008 d’Alhane Wa Chabab, Houcine Nedjma signe un retour en force sur la scène de la production artistique avec la sortie, prochainement, de pas moins de 5 singles à travers lesquels, il aborde de nouveaux genres de la variété algérienne, principalement, moderne. Houcine Nedjma qui reconnaît l’apport de son expérience à l’école Alhane Wa Chabab, dans sa propre formation musicale et artistique déplore, toutefois, l’absence d’un système de production pour suivre et prendre en charge les lauréats et finalistes de cette académie, contrairement, à ce qui se fait ailleurs où ce type de programme de téléréalité est devenu la principale usine de fabrication des futures stars. Après la sortie, il y a une semaine, de la chanson Allah Yaâtik Saha écrite par Amine Bahri et composée par Fayçal Mirage, Hocine Nedjma sort dans les prochains jours 4 autres chansons auxquelles ont participé plusieurs auteurs et compositeurs connus de la scène artistique algérienne.

Il s’agit de Wila écrite et composée par Rabie Kaârour, arrangée par Habri Mohamed, Haja Li Daritini Biha dont la mélodie a été confiée à Fethi Samourai et l’écriture du texte à Abdelsaoude, Machi sahla, paroles signées Wahiba Boudib, musique Tarek Kadem et enfin Fi Ghiyabak écrite et arrangée par Amine Milino. Par ailleurs, le finaliste d’Alhane wa chabab affirme n’avoir reçu, à ce jour, aucune proposition pour la réalisation d’un duo à l’exception de celui qui l’a réuni avec la talentueuse chanteuse Lamia Batouche qui, soulignons-le, est également une sortante de la même académie et son épouse dans la vraie vie. Concernant, son parcours post-Alhane Wa Chabab, Houcine Nedjma a exprimé à notre journal sa désolation quant à l’absence d’un suivi ou une prise en charge des lauréats et participants à la seule académie de formation de talents en Algérie à l’exception des uniques efforts déployés dans ce sens par l’ONCI. « Depuis la fin de l’aventure d’Alhane Wa Chabab, l'Office National de la Culture et l'Information, est pratiquement la seule passerelle entre nous et le grand public à travers notre participation aux tournées et festivals qu’il organise « confie le chanteur. Ce dernier a souligné sa participation à Constantine capitale de la culture arabe à travers l’opérette de la cérémonie d’ouverture produite également par l’ONCI. Houcine Nedjma qui a abandonné une carrière dans le barreau pour se consacrer au chant et à la musique, rêve de conquérir le Maghreb et le monde arabe. Mais pour cela, dit-il, « le rêve, à lui seul, ne suffit pas «, il faut du soutien et tout un accompagnement, voire une industrie derrière «.

Amel Saher