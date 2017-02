Le Coin du copiste : Les rues qui sâ€™animent â€¦

Il arrive que les aspects qui paraissent les plus anodins de la vie pour les passants revêtent pour le fin observateur de la rue, un caractère foncièrement culturel dans ce que la pratique de l’art à l’ombre des lumières possède d’inédit. Faire des portraits de personnes qui longent la place Audin si approchants de la réalité sous le trait d’un crayon que les mains habiles de l’artiste esquissent avec tant de méticulosité et en même temps rapidité personne n’y prête vraiment attention par une matinée où la plupart des gens vaquent à leurs occupations. Pourtant c’est bien dans l’interstice du regard qui se pose sur cet artiste inconnu qui dresse sur le mur les visages d’une étrange ressemblance avec la personne qui a posé l’espace de quelques minutes devant le peintre, que ce situe le geste authentique. L’artiste qui s’adonne avec passion avec ce qu’il aime le plus faire avec application et doigté est assis au milieu de la rue avec son chevalet et peut importe le temps qu’il fait, qu’il vente ou qu’il pleuve, il pratique son art au vue de tous et même sollicite les étrangers. Il y a ceux qui passent leur chemin ou détournent en général le regard et quelques-uns, de rares personnes, qui s’arrêtent pour demander un portrait vite fait bien fait. Ce dessinateur au talent qui s’expose ouvertement est sans doute un étudiant des beaux-arts et peut être même a-t-il obtenu son diplôme et pas trouvé de profession correspondant à son domaine de prédilection ou est-ce simplement un chômeur qui ne veut pas rompre avec son habitude de dessiner et surtout son amour de l’art. Dans tous les cas sa présence qui ne semble déranger personne fait partie depuis quelques années déjà du décor de la rue. Un décor qui prend sa source dans le paysage quotidien de la capitale à côté des vitrines bien achalandées de vêtements et de produits d’artisanats ou électroménagers sans compter bien sûr les boutiques dont les vendeurs font recette avec les téléphone portables. Notre artiste qui campe bien sur sa position en occupant les lieux exactement à la même place, est aujourd’hui accompagné de jeunes chanteurs chevelus à la Bob Marley qui gratouillent leur guitare et chantent à tue-tête des airs en vogue ou de leur petit répertoire à défaut de passer sur les ondes ou de trouver un agent. La rue s’anime ainsi l’espace d’un passage ou d’un clin d’œil sur les coins avec une touche bancale qui fait son charme.

L. Graba