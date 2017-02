Rencontre avec lâ€™Ã©diteur Sofiane Hadjadj : La distribution, un point noir

Sofiane Hadjadj, responsable aux éditions Barzakh a mis en exergue les difficultés rencontrées dans la distribution des livres pour les librairies au niveau des 48 wilayas, malgré cela « on essaye de pallier à cette carence «. À l’occasion de la vente-dédicace de l’auteur Kamel Daoud de son ouvrage intitulé Mes indépendances, chroniques 2010-2016 à la librairie du Tiers-Monde, une rencontre qui a drainé beaucoup de monde curieux de le rencontrer et d’échanger avec cet auteur. Nous avons décelé une atmosphère de convivialité et d’échanges de sympathie qui ont touché M. Kamel Daoud qui n’a pas hésité à prendre des photos souvenirs avec ses lecteurs. Kamel Daoud qui est un ancien journaliste a laissé son empreinte dans la presse nationale et étrangère, en plus il a eu le mérite de décrocher le prestigieux prix Goncourt du premier roman intitulé Meursault, contre-enquête. On notait, parmi les présents, Mme l’ambassadrice de Suisse en Algérie, qui a bien voulu honorer de sa présence cet évènement. A cette occasion, l’éditeur de la dernière production de l’écrivain Kamel Daoud, dont la dernière parution est une série de sélection de chroniques publiées ces six dernières années, a précisé que les livres de cet auteur sont trop demandés par les libraires, en plus « il y a un accueil significatif de la part du public «, et cela revient aux « sujets abordés qui intéressent les lecteurs «, notamment des thèmes qui abordent des sujets sur la femme, le pouvoir et le terrorisme.

En ce qui concerne la périodicité de ces chroniques, on relève que Kamel Daoud a commencé à travailler depuis 1996 au Quotidien d’Oran en produisant près de 2.000 textes. Il a fait un choix de 186 chroniques pour éviter la redondance et éviter les sujets qui « fâchent «, mais qu’on a peur d’évoquer et dont on prend connaissance sur internet. En ce qui concerne les sujets traités par cet écrivain, M. Sofiane Hadjadj a indiqué qu’il « apprécie Kamel Daoud comme polémiste «, mais, ça ne veut pas dire que « je ne suis pas forcément d’accord avec ce qu’il défend, mais il faut reconnaitre qu’il a une cohérence dans les idées «. Enfin l’éditeur a estimé que la pensée et l’écriture évoluent au fil de l’actualité.

Hamza Hichem