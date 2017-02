5es journÃ©es maghrÃ©bines du thÃ©Ã¢tre : Edition de Kateb Yacine avec un hommage Ã  Noubli Fadel

La wilaya d'El Oued s’apprête à accueillir la cinquième édition des journées maghrébines du théâtre qui se déroule du 16 au 19 février sous le slogan « Le théâtre, porte aux cultures des peuple «. Organisé sous l’égide du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du wali d’El Oued, et sur l'initiative de l'association « Ouchak el khachaba « de la wilaya d’El Oued en coordination avec la direction de culture d’El Oued et la maison de culture Mohamed Amine El Amoudi, cette édition est dédiée à la mémoire de Kateb Yacine avec un vibrant hommage au musicien Noubli Fadel. En lice pour décrocher des sacres de la manifestation théâtrale, des troupes en provenance de plusieurs pays devraient présenter leurs dernières productions avec notamment l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, la Palestine, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis. Deux troupes, tunisienne et marocaine présenteront des spectacles de rue. Une série d’hommages est prévu lors de la cinquième édition des journées maghrébines du théâtre pour des artistes ayant marqué la culture maghrébine et arabe comme Noubli Fadel, Kamel Rouini, Sofiane Attiya, Hamza Djabellah, Loukmane Ennadji, Mohamed Essaid Erachedi et Mourad Zid d'Algérie, Fatma-Zohra Ahrar et Abdelmadjid Chekir du Maroc, Ferhat Henana et Akram Azouz de la Tunisie, Mohamed Morsi de l’Egypte et Djamel Echaydji du Koweït. Des invités d’honneur devraient donner des couleurs au festival comme le comédien algérien Brahim Rezzoug et Hakim Dekkar, le dramaturge et metteur en scène palestinien Ghenam Ghenam, le dramaturge syrien Merouane Naseh et la tunisienne Latifa El Kafssi. Un riche programme académique est au menu du festival avec notamment cinq ateliers de formation au bénéfice des jeunes passionnés du théâtre. Ils porteront sur la mise en scène, l’écriture dramaturgique, la gestuelle et l’occupation scénique, la direction du comédien et un atelier sur le théâtre de rue. Des conférences académiques auront lieu aussi avec différentes thématiques à l’exemple du théâtre algérien et la problématique du texte, le théâtre mauritanien et la problématique de la fondation ainsi qu’une conférence sur le théâtre marocain. Des soirées poétiques, des portails d'arts plastiques et des spectacles de théâtre hors compétition sont également au programme de cette édition qui promet d'ores et déjà.

Kader B.