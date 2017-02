Spectacle musical pour fÃªter le nouvel an chinois : grÃ¢ce et fÃ©Ã©rie

La culture chinoise était à l'honneur, dimanche soir, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh et ce, pour la célébration du 58e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises, et de la célébration du nouvel An chinois 2017.

«Oh, belle prairie, ma maison», tel est l’intitulé du spectacle musical interprété par la troupe chinoise Chifeng «Ethnic Opera and dance drama Theater» en présence du représentant diplomatique de Chine et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Sous les déclamations de vers lyriques une troupe de danseurs a présenté un spectacle chorégraphique célébrant le nouvel an chinois. Cette troupe originaire de la ville de Zhefeng a également exécuté des chants Khoomei, qui est un style de chant traditionnel, inscrit au patrimoine immatériel universel de l'Unesco, interprété en hommage et en louange aux ancêtres et héros du peuple mongol. C'est le légendaire guerrier et fondateur de l'empire mongol au 13e siècle Gengis Khan que la troupe a honoré. Mêlant style traditionnel chinois et classique, la troupe nous emporte du côté de l’Empire du Milieu avec un spectacle évoquant la culture chinoise et ses traditions. Musique, instrumental, danse, et chant... Un grand moment de brassage envoûtant les quelques Algériens venus découvrir la beauté et la grandeur de la Chine ancienne dont la culture traditionnelle a une histoire d’au moins 5.000 ans. Le spectacle s’ouvre par un trio harmonieux de Wang Yanjuan, Bao Xiaolong et Wu Yun qui ont interprété Oh, beautiful Prairies, my home, suivi d’une panoplie de danses et chants avec une harmonie des danseurs dans la clarté de la blancheur de leurs vêtements rehaussée, les uns d’un rouge vif et les autres de bleu. Ils ont mis pleins les yeux au public de l’Opéra. Aux couleurs et styles variés représentants chacun son ethnie chinois ou Mongols ils ont rivalisé de finesse et de créativité. De quoi égayer le jeune public. Des valses, des pirouettes et sauts, un ensemble scénique époustouflant avec des airs de papillons ; les danseurs sautillaient sur scène, la légèreté et la grâce des mouvements combinées au savoir-faire extasient l’assistance qui applaudit à faire vibrer la salle. Ce fut des chorégraphies expressives abordant l’amour, la félicité, la communion, l’ouverture, entre autres. Les artistes chinois ont, ainsi, levé un pan sur leurs richesses culturelles au plaisir du public. L’instrumental et le chant chinois ont rythmé le public majoritairement chinois. On pouvait distinguer les danseurs mongoles par la couleur bleue qui leur fétiche. Les danses ethniques mongoles étaient parmi les interprétations les plus dynamiques et les plus époustouflantes du spectacle. Ces danses mettent l'accent sur de grands mouvements de bras et leurs coordinations avec les poignets et les épaules. Elle est connue pour son affinité avec les chevaux, et il n’est donc pas surprenant que leurs danses soient remplies de mouvements de chevaux. Des pas simulant le galop tranquille d’un cheval, des sauts imitant un cheval en train de se cabrer, la promenade à cheval. Dans leur danse ils utilisèrent des lanternes ou des accessoires des bols, ce qui émane des danses mongoles est une vivacité et un bouillonnement d’énergie et d’enthousiasme. La Fête des lanternes célèbre la fin de la fête du printemps, communément appelée nouvel an chinois. Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An aussi appelé Fête du Printemps est le festival le plus important pour les communautés asiatiques à travers le monde entier. Le terme Nongli Xinnian signifie littéralement «Nouvel an du calendrier agricole» car il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est luni-solaire.

Sihem Oubraham