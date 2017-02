Football : L'EN-dames prend sa revanche sur la Jordanie (3-2)

L'équipe nationale dames a remporté dimanche à Amman son match amical face à la sélection nationale jordanienne avec un score de trois buts à deux (3-2), et ce, dans le cadre des préparatifs de la CAN et de la Coupe d'Asie prévues en 2018. La joueuse algérienne Ouakli Leticia a marqué deux buts à la 9’ de la première mi-temps et la 86’de la deuxième mi-temps, suivie de Bouhni Ziane Naima qui a marqué à la 54’, tandis que l'équipe jordanienne a répliqué à la première mi-temps et durant le temps additionnel en marquant deux buts.

Les joueuses algériennes ont démontré une grande volonté en imposant leur jeu défensif et une prestation unique prouvée par les deux ailiers Bouhni Ziane Naima et Ouakli Leticia. Dans une déclaration à l'APS, le sélectionneur algérien, Azzeddine Chih, a salué la prestation honorable démontrée par les joueuses face à l'équipe jordanienne, affirmant que le stage en Jordanie «sera sans doute en notre faveur, car nous sommes dans une période pour construire une nouvelle équipe composée d'éléments plus jeunes». Il a exprimé en outre sa satisfaction du niveau des joueuses lors des deux matchs amicaux, lesquelles avaient prouvé leur détermination sur le terrain, soulignant qu'»un long travail nous attend pour développer le football dames en Algérie». Pour rappel, l'équipe nationale dames a perdu son premier match amical face à l'équipe jordanienne avec un score de deux buts à un.

Selon un dernier classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), du 23 décembre dernier, l'équipe algérienne est classée 76e avec 1.283 points, tandis que l'équipe jordanienne est classée 52e selon le même classement.