Championnat d'Afrique 2017 Â«JuniorsÂ» : Youcef Rihane Ã©liminÃ© au 2e tour

Youcef Rihane, le dernier des cinq tennismen algériens encore en lice dans le championnat d'Afrique 2017 de la catégorie «juniors» a été éliminé à son tour, après sa défaite par deux sets à zéro contre l'Egyptien Abdallah Fouad, en match comptant pour le 2e tour de cette compétition, abritée par le Complexe sportif d'El Menzah (Tunis).

Exempté du premier tour, le jeune algérien a intégré directement le 2e tour du tableau final, où il s'est incliné 4-2, 5-4 (8) face à l'Egyptien Abdallah Fouad, qui de son côté avait sorti le Béninois Delmas N'Tacha au premier tour.

L'aventure de Rihane a tourné court même dans le tableau double, où il a fait équipe avec son compatriote Toufik Sahtali, après leur défaite (5-3, 2-4, 9-11) contre le tandem sud-africain Philip Henning-Siphosothando Montsi. Outre Rihane et Sahtali, l'Algérie a engagé trois filles dans cette compétition: Houria Boukholda, Nesrine Troubia et Lynda Benkaddour, qui ont toutes été éliminées au premier tour du tableau simple.

Initialement, l'Algérie devait être représentée par six joueurs dans cette compétition : 3 garçons et autant de filles. Mais le 6e joueur, Karim Bendjamaâ, a finalement déclaré forfait pour des raisons qui restent inconnues.

La compétition devait débuter initialement le 6 février et s'achever le 11 du même mois, mais les fortes pluies qui se sont abattues sur Tunis et ses environs au cours des derniers jours ont engendré le report de plusieurs matchs, notamment, ceux du 2e tour.