Prise en charge du contrÃ´le des ouvrages parascolaires : Une question dâ€™ordre

La ministre de l’Éducation, Nouria Benghebrit, a annoncé la prise en charge prochaine du contrôle des ouvrages parascolaires par son département, en vue de «mettre de l’ordre» dans ce secteur.

«Les évaluations et les rapports établis par des équipes d’experts du ministère de l’Education nationale ont relevé d’énormes erreurs dans le contenu de certains ouvrages parascolaires mis sur le marché et sur cette base, nous estimons qu’il y a nécessité de confier le contrôle du contenu de cet outil pédagogique au ministère de l’Education », a indiqué Mme Benghebrit, en marge de l’inauguration de l’école Mouaissia, dans la commune de Guelb-El-Kebir, qui avait été affectée par le séisme du 29 mai 2016. La ministre a souligné, qu’un « projet de décret exécutif sera présenté la semaine prochaine au gouvernement, affirmant que le décret vise, surtout, à mettre de l’ordre dans ce secteur et à protéger les enfants d’un certain nombre d’erreurs et de glissements qui nuisent à l’éducation de nos enfants. Nous avons constaté, que le contenu de certains ouvrages constitue une réelle menace pour les enfants et qu’il est du devoir du ministère de veiller à la sécurité de nos enfants et l’obligation de leur garantir un produit de qualité ».



« Réel consensus » chez la famille éducative de Médéa pour consolider les acquis

La ministre a fait part de l’existence d’un « réel consensus » aussi bien chez le personnel pédagogique, inspectorat, que chez les différents partenaires sociaux quant à la nécessité de consolider les acquis du secteur et d’œuvrer ensemble pour améliorer davantage le niveau d’enseignement dans la région. « Nous avons perçu une volonté réelle chez les cadres du secteur et les partenaires sociaux, lors de la rencontre de samedi, de transcender tous ce qui peut freiner la bonne marche du secteur et d’optimiser les acquis réalisés au niveau de la wilaya, notamment en matière d’informatisation du secteur et de formation », a indiqué la ministre, au deuxième jour de sa visite d’inspection dans la wilaya de Médéa. Mme Benghebrit a tenu, par ailleurs, à apporter un démenti catégorique aux rumeurs se rapportant à une prétendue crise au sein de l’Office national des examens et épreuves, assurant que l’Office fonctionne « dans de bonnes conditions » et qu’il sera « doté de moyens supplémentaires afin qu’il puisse mener à bien sa mission.» La ministre de l’Education nationale a estimé impératif de mettre « les candidats au Bac à l’abri de ce type de rumeur et de désinformation, leur donner l’occasion de se concentrer sur leur examen «, tout en insistant pour que ces derniers puissent « bénéficier des meilleures conditions de préparation, tant au plan pédagogique que psychologique. L’intérêt de l’élève est et restera au cœur de la politique nationale d’enseignement », a souligné Mme Benghebrit, affirmant que tous les moyens du secteur seront déployés pour assurer l’accompagnement de ces candidats et créer les meilleures conditions d’examen. La ministre de l’Education nationale s’était rendu respectivement, lors de sa visite de deux jours dans la wilaya, à Bouskène, Sedraya, Guelb-el-Kebir, Maghraoua et Mihoub, où elle a procédé à l’inauguration de nombreux établissements éducatifs et inspecté les structures endommagées suite au séisme du 29 mai 2016, à Mihoub et ses environs, et ayant fait l’objet de réhabilitation.

Consolider le climat de sérénité et de quiétude

Mme Nouria Benghebrit a appelé à favoriser un climat serein au sein des établissements scolaires afin de garantir le confort requis pour l'élève et lui permettre de se consacrer pleinement à son cursus scolaire. Intervenant lors d’une rencontre avec les cadres locaux de son secteur, la ministre a précisé que le climat de sérénité est indispensable pour arriver à une éducation efficace et performante qui constitue, a-t-elle dit, un facteur d’épanouissement de l'élève et de progrès scolaire. Mme Benghebrit a insisté, à cet égard, sur la nécessité d’encourager les élèves à travailler en groupe, à se structurer au sein de clubs d’activités et d’animation, de créer leur propre journal qui leur servira d’espace d’échanges et de cadre d’expression, à travers lequel ils pourront exprimer leurs opinions et avis.

Dans le sillage de cette nouvelle approche, le secteur est appelé, a soutenu la ministre, à rester constamment à l’écoute des élèves, à être attentif aux angoisses et aux attentes de ces derniers, afin de faciliter l’instauration d’une nouvelle relation élève-corps enseignant, basé sur le respect, la compréhension et la complémentarité. Le corps des inspecteurs est en mesure également de contribuer à la performance du système éducatif et l’amélioration des résultats scolaire, a ajouté la ministre lors de cette rencontre.

En marge de sa visite dans la wilaya, elle a inauguré un CEM et un groupe scolaire, sis au nouveau pôle urbain, Mme Benghebrit a mis l’accent sur le rôle crucial de la formation, affirmant que cette dernière est l’épine dorsale du système éducatif national. Elle a indiqué, à ce propos, que le corps enseignant encore en activité « ne peut être dispensé de cette formation, même après plusieurs années d’exercice », soutenant que l’éducation a besoin de l’offre de formation assurée par les retraités du secteur, qu’ils ont d’ailleurs commencé à mettre à la disposition de ce dernier. (APS)