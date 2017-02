Agence nationale des produits pharmaceutiques : OpÃ©rationnelle dÃ¨s aujourdâ€™hui

«L’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), qui sera opérationnelle dès ce lundi, est un acquis important pour l'Algérie, et est appelée à devenir une référence en la matière en Afrique.» Tels sont les propos tenus hier par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. M. Abdelmalek Boudiaf, qui s’est exprimé à l’occasion du lancement officiel des activités de cette nouvelle structure, a fait savoir que grâce à cette agence, l’Algérie est appelée à chapeauter une grande partie de l'Afrique, voire tout le continent. «Notre but est de couvrir toute l’Afrique et donner un exemple dans ce domaine, nous voulons faire de notre agence un fer de lance pour l’exportation de nos produits», a indiqué le ministre, ajoutant que «la mise en service de cette structure va réguler le marché du médicament». En s’adressant aux cadres de l’agence, M. Boudiaf a exprimé son souhait qu’elle puisse acquérir la même réputation que celle du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP), aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale. «Je vous appelle à travailler en étroite collaboration avec vos homologues étrangers, afin d'être au diapason des perpétuelles évolutions en matière pharmaceutique», a-t-il dit. Le ministre a salué le rôle important que cette agence joue, à travers tous ses services spécialisés, et ce dès l’inscription du dossier du médicament qui est soumis à des analyses pour certifier sa validité et sa qualité avant d’être proposé aux pharmacies à l’effet de sa commercialisation. À propos de la création de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, le ministre a indiqué que cet organisme va permettre à l’Algérie d’être présente sur la scène internationale et de lutter contre toute forme de bureaucratie. «Grâce à cette structure, on va essayer de promouvoir le produit local, et cela en facilitant l’enregistrement des nouveaux médicaments dans une période record de 4 mois», a-t-il déclaré, assurant que cela ne doit pas être fait au détriment de la qualité du médicament.



L’objectif est d’atteindre 120 unités de production de médicaments dans les trois années à venir



M. Boudiaf a expliqué que son département tentera d’orienter des futurs investissements vers ces marchés. Toujours concernant les investissements dans le secteur, le même responsable a dévoilé le chiffre de 85 unités actuellement en production et 150 molécules en cours de fabrication. «D’ici 3 années, si on arrive à atteindre l’objectif de 120 unités de production de médicaments, l’Algérie pourrait constituer un pôle pour l’industrie pharmaceutique à l’échelle de la Méditerranée», dit-il.

Dans ce même registre, le ministre a précisé qu’«aucun médicament produit en Algérie ne sera importé, à condition que le producteur s’engage officiellement à couvrir les besoins du marché national». Il a ajouté qu’actuellement, 358 médicaments sont interdits à l’importation et cette liste reste ouverte en fonction de l’évolution du marché dans notre pays. «Nous devons travailler à court et moyen termes, pour maîtriser les nouvelles technologies inhérentes à la production de médicaments», a-t-il ajouté. Le ministre s'est engagé à accompagner les producteurs nationaux et à leur garantir la stabilité de l'environnement lié à leurs activités. M. Boudiaf a considéré que la disponibilité de ces produits relevait de la souveraineté nationale, avant d'annoncer une prochaine révision de l'organigramme du département ministériel qu'il dirige. Le ministre a rappelé que la production nationale couvre actuellement plus de 60% des besoins de la population. «Nous avons enregistré de grandes avancées en matière de développement dans le domaine de la production nationale de médicaments. Le taux de production locale des produits pharmaceutiques a dépassé les 61% de la valeur du marché du médicament», s’est-t-il félicité, tout en faisant savoir que son département prévoit d’atteindre les 70%, durant le premier semestre de cette année. «Les pays qui réalisent un tel chiffre peuvent prétendre à une plateforme d’exportation du médicament, et c’est notre objectif», a-t-il ajouté.



L’ANPP : un accompagnement idéal



Pour sa part, Mme Benayad Cherif, directrice générale de l’ANPP, a donné une présentation détaillée des missions de cette agence. «Créée il y a plus d'une année, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques est une autorité administrative indépendante qui a pour missions essentielles, entre autres, l'enregistrement de médicaments, ainsi que l'homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine», dit-elle. Cette nouvelle agence assurera, selon elle, un accompagnement idéal au développement que connaît le domaine pharmaceutique en Algérie, ces dernières années, et prendra en charge les besoins liés à l’homologation et à l’enregistrement des médicaments. Elle aura aussi comme tâche d’assurer un meilleur contrôle dans le domaine de l’industrie pharmaceutique. Il y a lieu de signaler que la création de l'ANPP, dont le siège est à Alger, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des produits pharmaceutiques, et a pour missions, entres autres, de «veiller au contrôle de la qualité, de la sécurité, de l'efficacité et du référentiel des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine», est-il mentionné dans dans le décret. Elle a pour charges également de «procéder aux évaluations des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits pharmaceutiques et risques des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, ainsi que l'enregistrement des médicaments et de l'homologation des dispositifs médicaux», est-il ajouté. Par ailleurs, il revient à l'ANPP de procéder à des expertises et au contrôle des produits pharmaceutiques, de constituer une banque de données scientifiques et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que de recueillir et d'évaluer les informations sur les abus et la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psycho-actives. Ainsi, elle veille notamment au «bon fonctionnement du système de veille pharmaceutique, de prendre et/ou de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en cas de risque pour la santé publique, de réaliser des essais cliniques de bioéquivalences».

Sarah A. Benali Cherif