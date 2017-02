DÃ©ploiement de la fibre optique en Afrique : Lancement prochain des appels dâ€™offres

«L'Algérie est classée troisième, après le Niger et l'Égypte, en matière de déploiement de l'internet fixe. Dans quelques semaines, des appels d'offres seront lancés pour la mise en place de mécanismes permettant le déploiement des centaines de kilomètres de fibre optique dans les pays mitoyens, tels que le Niger, le Mali et le Tchad.» Telle est l’annonce faite hier par la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication.

Mme Iman-Houda Faraoun, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, a précisé que «dans un premier temps, le principal acteur sera le groupe Algérie Télécom (AT), avec toutes ses filiales», signalant cependant que toutes les entreprises intéressées sont invitées à y investir.

Poursuivant ses propos, la ministre fera savoir, en cette même occasion, qu'en vertu d'un accord avec la Banque africaine de développement (BAD), ces entreprises bénéficieront d'un bonus par rapport à leurs homologues européens. Mme Faraoun rappelle que «le secteur des télécoms en Algérie est très développé par rapport au reste des pays africains», faisant remarquer que «l'Algérie est classée troisième, après le Niger et l'Égypte, en matière de déploiement de l'internet fixe». Cependant, le secteur des télécommunications en Algérie n’est pas aujourd’hui «un secteur créateur de bénéfices», et «si les opérateurs font des bénéfices, cela ne rapporte rien à la balance économique nationale», d'où la nécessité, soutient la ministre, d'aller investir, notamment en Afrique, dans ce domaine le plus important pour les deux décennies à venir. «En Afrique, avec une population dépassant un milliard, moins de 300 millions d'habitants seulement sont connectés à internet, et le taux de pénétration n'a pas encore atteint 3%», souligne Mme Faraoun, qui qualifie cette situation d’«inadmissible». Aussi, a-t-elle déclaré : «C’est à nous de prendre les devants et d’aller investir.» Il sera également mis en relief qu’à travers cette démarche de déploiement de la fibre optique en Afrique, notre pays veut affirmer sa présence et son rôle de leadership dans le continent. «C'est d'abord un acte politique», a déclaré la ministre. «Ramener la fibre dans les zones enclavées de l'Afrique devrait permettre en outre l'accès à la bande passante, ainsi qu’une couverture satellitaire dans ces pays. Cela contribuera, aussi, à l'essor de notre économie», affirme-t-elle. S’exprimant ensuite au sujet de la liaison transsaharienne, la ministre a souligné que la plus grande partie de la ligne qui est «Alger - Aïn Guezam, a été réalisée par l'Algérie dans les délais, et que le retard accusé dans le reste de la ligne est le fait des difficultés économiques et sécuritaires que traversent le Niger, le Mali et le Tchad».



Ouverture prochaine du marché de l’internet aux opérateurs privés



Cela dit, la ministre a indiqué qu’à la faveur de la Conférence africaine sur la gouvernance de l'internet, qui devra avoir lieu aujourd’hui à Alger, un comité sera installé «officiellement, pour le suivi de la réalisation et du financement de cette liaison transsaharienne». Elle fera part, en outre, de la signature d’un mémorandum avec le responsable malien, pour la concrétisation du partenariat dans le domaine de l'internet satellitaire. La ministre a également précisé que «l’objectif de ce partenariat est, notamment de déployer le service universel, la couverture des zones désertiques au Mali avec notre satellite Alcom Sat 1, qui sera en orbite le mois de juin». La ministre a précisé que cette infrastructure télécoms spatiale sera opérationnelle vers la fin de 2017, et garantira la sécurité de tout le réseau de communication du pays. Le satellite «assurera la connexion internet, en cas de coupure du câble sous-marin, même dans les régions isolées». Alcomsat 1 sera doté de transpondeurs en bande KU pour la télévision, en bande KA pour le V-Sat et les transmissions internet, ainsi que des transpondeurs en bandes X, EHF et UHF pour les besoins de l’armée et des secteurs stratégiques de l’État. Autre infrastructure, cette fois terrestre, qui viendra booster les capacités télécoms de l’Algérie en 2017, le câble sous-marin de fibre optique Oran-Valence. Iman-Houda Faraoun a expliqué que le système qui devait être réceptionné au premier trimestre 2017 risque de ne plus l’être, à cause de lenteurs bureaucratiques. Toutefois, la connexion du pays à ce câble pourra tout de même se faire au cours de l’année. En réponse à une question relative au capital du groupe Algérie Télécoms, la ministre est catégorique : «Il n’est pas question de l’ouvrir. C’est un opérateur rentable. C’est un opérateur de souveraineté. Il n’est pas question d’ouvrir son capital.»

Cela dit, la ministre annonce l’ouverture prochaine du marché de l’internet aux opérateurs privés, précisant que «le marché est théoriquement ouvert. Sauf que les mécanismes permettant son ouverture ne sont pas là», a-t-elle précisé.

«Algérie Télécom, aujourd’hui, n’est pas dans l’obligation d’ouvrir sa boucle locale. Elle est en droit de le faire, mais pas dans l’obligation.

Par contre, le projet de loi qui a été soumis permettrait de mettre en place avec l’ARPT, le dégroupage comme obligation pour l’opérateur historique, chose qui a été faite dans tous les pays qui ont développé leur réseau», a affirmé la ministre.

Évoquant la 4G, la ministre déclare : «Partout où vous l’essayez, c’est du très haut débit. Par contre, si vous transitez sur une zone où il n’y a pas la 4G, vous basculez automatiquement sur la 3G. La 4G est une solution d’appoint, aucun pays n’a déployé la 4G sur 100% de son territoire.»

Soraya Guemmouri