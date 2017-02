M. Azzedine Mihoubi : Â« Lâ€™intellectuel, une locomotive Â»

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a présidé, hier à la Bibliothèque nationale d’El-Hamma, l’ouverture des travaux de la session du secrétariat général de l’Union des écrivains arabes, en présence de son secrétaire général, l’Émirati Habib Sayegh, et de nombreux hommes de lettres et secrétaires généraux d’Union des écrivains de pays arabes.

L’événement se déroule en trois jours, et devrait réunir les intellectuels et écrivains arabes autour de cinq assises scientifiques et académiques, ainsi que la tenue de trois assises du secrétariat général. Des conférenciers de différents pays et des lectures poétiques devraient accompagner l’événement dont la tenue revient en Algérie depuis décembre 2003.

Un symposium est organisé pour mettre l’accent sur un aspect particulier qui concerne beaucoup de pays arabes, avec comme intitulé «Les manifestation de la culture de résistance dans la littérature arabe contemporaine». Cette réunion, dédiée à la mémoire du poète de la Révolution algérienne Moufdi Zakaria, regroupera d’éminents auteurs, poètes, historiens et professeurs d’université, pour débattre autour de cette thématique d’actualité.

«La thématique de cette réunion se tient au moment où des luttes féroces tentent de faire oublier les véritables défis des pays arabes. L’organisation de telles rencontres avec des thèmes aussi vivants tentent de trouver des solutions pour combattre l’ennemi numéro un de la nation arabe, à savoir l’ignorance et le sionisme», a déclaré Youcef Chekra, président de l’Union générale des écrivains algériens.

Avec la présence d’une délégation de l’Union des écrivains saoudiens, pour la première fois depuis la création de l’Union des écrivains arabes en 1954, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a félicité cette première, en espérant une grande union des écrivains arabes, pour conjuguer les efforts et relever les défis communs.

«Je sais très bien que la politique constitue l’épée de Damoclès pour le bon travail de l’Union des écrivains arabes. C’est la volonté de chaque responsable et de chaque intellectuel de mettre en avant la culture, en dépit de la politique», a-t-il noté. Azzedine Mihoubi a par ailleurs appelé à favoriser le débat tolérant et revoir le discours culturel arabe en lui donnant un nouveau souffle afin qu’il se mette au diapason des situations actuelles.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Union des écrivains arabes, Habib Sayegh, a indiqué que l’objectif de cette session est de rassembler les peuples arabes et de rappeler la lourde responsabilité des écrivains et intellectuels pour constituer la locomotive des peuples. Il a en outre salué les efforts de l’Algérie, de son gouvernement qui veille sur l’action culturelle et son peuple. À la fin de la cérémonie d’ouverture, une série de récompenses littéraires a eu lieu, avec notamment la distribution du «Prix du littéraire El-Qods».

Kader Bentounès