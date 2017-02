Le PrÃ©sident Bouteflika adresse un message de condolÃ©ances Ã  la famille de la moudjahida Djamila Amrane : Une icÃ´ne de la glorieuse guerre de LibÃ©ration

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé, dans un message de condoléances adressé hier à la famille de la moudjahida Djamila Amrane, décédée samedi à l'âge de 78 ans, que la défunte demeurera un des symboles éternels de la glorieuse guerre de Libération et un modèle pour les générations futures.

«Nous perdons aujourd'hui une des héroïnes de l'Algérie, icône de la glorieuse guerre de Libération et héritière d'une famille de révolutionnaires, la regrettée Djamila Amrane", a écrit le Président Bouteflika dans son message de condoléances. "Renonçant à une vie de confort, la défunte a rejoint la lutte de Libération nationale et porté les armes à la fleur de l'âge aux côtés d'autres jeunes combattantes dont l'innocence, l'amour de la patrie et la foi en leur religion et en ses hautes valeurs leur ont permis de résister face à l'acharnement de l'ennemi", a ajouté le Chef de l'Etat. "Son incarcération et toutes les formes de torture qui lui ont été infligées n'ont entamé en rien sa détermination à poursuivre la lutte de Libération nationale. Devant sa résistance et son stoïcisme, ses bourreaux comprirent qu'ils avaient affaire à une enfant au cœur de lion et la condamnèrent à la prison alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans, mais Dieu a voulu qu'après sa longue incarcération et la torture subie, elle assiste à la réalisation de son rêve d'une Algérie indépendante et souveraine et participe à sa construction et à l'édification de ses institutions", a poursuivi le Président Bouteflika.

"Nous devons à la défunte un hommage à la hauteur d'un des symboles de la glorieuse guerre de Libération, qui demeurera un modèle pour les générations futures en matière de défense des idéaux patriotiques et de l'unité et de la souveraineté du pays", a ajouté le Chef de l’Etat. " Avec un cœur entièrement résigné à la volonté divine, je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder à la défunte Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis et de prêter réconfort aux siens et à ses compagnons de lutte auxquels je présente mes sincères condoléances", a conclu le Président Bouteflika.

La moudjahida inhumée à Béjaïa

La moudjahida Djamila Amrane, née Danièle Minne a été inhumée hier au cimetière de Sidi-Mohand Amokrane, situé au Bois sacré, au cœur de la ville de Bejaia, en présence d’une foule importante composée des membres de sa famille, de moudjahidine de la Wilaya III historique et des autorités locales. Sa mise en terre a été précédée par une oraison funèbre, prononcée au nom du ministre des Moudjahidine par le directeur des moudjahidine de la wilaya de Bejaia dans laquelle il a retracé le parcours de la défunte, son engagement pour la libération du pays et son activité post-indépendance consacrée à l’écriture de l’histoire et à la valorisation du rôle des femmes durant la Révolution. Très tôt, la moudjahida a pris conscience de la nécessaire libération du pays, participant en 1956 à la grève des étudiants, puis rejoignit la lutte armée quelques mois plus tard où elle s’était distinguée dans des opérations à Alger, par le biais du réseau des combattants libres, alors en plein bataille d’Alger et sous la férule de Yacef Saadi. "Ensuite elle a fait partie des flux des étudiants envoyés en formation en Tunisie. Mais elle n’est jamais arrivée à destination. Son groupe a été intercepté par l’armée coloniale, qui en a tué une dizaine, parmi lesquelles figurait Raymonde Pesharde. Djamila a été faite prisonnière puis condamnée a mort en octobre 1957", se remémore Djoudi Attoumi, officier de l’ALN, qui l’a connue fin 1956, alors qu’elle était déjà opérationnelle dans un groupe médical dans lequel se trouvaient les docteurs Lallam et Hammoud. "C’était une jeune fille courageuse, engagée et animée de l’esprit de sacrifice", a-t-il ajouté, soulignant qu’au lendemain de l’indépendance, "elle a fait le choix d’une vie intellectuelle en consacrant sa vie à écrire et a enseigner. C’était une façon à elle de poursuive le combat libérateur. Son mari, Rabah Amrane, a tenu, pour sa part, malgré l’émotion, à mettre en exergue, son humanisme, sa générosité et surtout son courage. "Elle ne se plaignait jamais et est restée discrète dans sa vie." Sa mise en terre a suscité énormément d’émotion, dont certains qui l’ont connue à quelques rares occasions, notamment durant ses visites à Bejaia, où, malgré sa timidité, elle allait à la rencontre de tous et prenant plaisir à rendre service et à aider ceux qui la sollicitent, dira Amar, ancien voisin les yeux embués de larmes.