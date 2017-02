ConfÃ©rence du Parlement Arabe au Caire : Entretiens de M. Ould-Khelifa avec ses homologues

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa, s'est entretenu samedi dernier au Caire avec plusieurs de ses homologues arabes en marge de sa participation à la 2e conférence du Parlement arabe et des présidents des assemblées et parlements arabes, a indiqué un communiqué de l'APN.

M. Ould Khelifa s'est entretenu avec le président du Conseil national palestinien, Salim al-Zaanoun, avec lequel il a évoqué les derniers développements de la question palestinienne et les moyens de soutenir le combat du peuple palestinien pour l'établissement d'un Etat indépendant avec pour capitale El Qods. M. Al Zaanoun a salué le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause centrale des peuples arabes et musulmans, rappelant la contribution "remarquable du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de la défense des droits légitimes du peuple palestinien", a précisé le communiqué. Le président de l'APN s'est également entretenu avec la présidente du Conseil national fédéral des Emirats arabes unis, Amal Abdallah Qobeissi. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer et de hisser la coopération parlementaire entre les deux pays au niveau des relations bilatérales excellentes eu égard au leadership de l'Algérie sur le double plan arabe et africain et aux réalisations accomplies par les deux pays dans les domaines économique et social, ce qui leur permettra de promouvoir leur action commune lors des rencontres parlementaires régionales et internationales. M. Ould Khelifa a en outre rencontré le président du parlement irakien, Salim al-Djebouri qui a salué la solidarité de l'Algérie avec le peuple irakien dans ses crises, soulignant la nécessité d'œuvrer à la consolidation de la coopération parlementaire algéro-irakienne dans l'intérêt des deux peuples et pour consolider la solidarité inter-arabe. Il s'est entretenu également avec le président du Conseil consultatif de l'Etat du Qatar, Mohamed Ben Moubarek al-Khoulaifi qui a souligné la nécessité de faire de la coopération parlementaire algéro-qatarie un support supplémentaire à même de renforcer les réalisations des deux pays à tous les niveaux et les domaines de coopération, politique, économique et culturelle. M. Ould Khelifa a rencontré également le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul al-Gheit qui a estimé que l'Algérie "est un acteur clé dans l'action arabe commune sous la direction du Président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a pu, grâce à son expérience diplomatique, sa clairvoyance et sa sagesse, contribuer à la défense des questions arabes et des intérêts communs des peuples arabes", a conclu le communiqué. (APS)