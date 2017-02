MDN : DÃ©couverte dâ€™une cache dâ€™armes et de munitions Ã  In Guezzam

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, un détachement de l’ANP a découvert, hier, lors d’une patrouille menée près des frontières à In Guezam (6e Région militaire), une cache d’armes et de munitions", note le MDN. Il s'agit d'"un lance-roquettes RPG-2, une mitrailleuse lourde de type Diktariov, 9 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, un fusil à répétition, 7 chargeurs pour pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres s’élevant à 2.573 balles et 30 roquettes". "Cette nouvelle opération, la deuxième du genre réalisée en l’espace de vingt-quatre heures, au niveau des frontières sud du pays, dénotent de la grande vigilance et la ferme détermination des unités de l’ANP à garantir la sécurisation de nos frontières et à mettre en échec toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la sécurité du territoire national", ajoute la même source.