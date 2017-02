Sommet gouvernemental mondial et forum arabe sur les finances : Promouvoir le dÃ©veloppement Ã©conomique

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a participé à Dubaï au 5e Sommet gouvernemental mondial ainsi qu'à l'ouverture du deuxième Forum arabe sur les finances publiques, indique un communiqué du ministère. Ce sommet, dont l’ouverture a été faite par Cheikh Mohamed Bin Rashed Al Maktoum, vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de l’Emirat de Dubaï, a vu la participation de 125 pays, de hauts responsables des institutions financières internationales et d’éminentes personnalités, précise le communiqué.

Considéré comme le plus grand rassemblement gouvernemental au niveau mondial, ce sommet constitue une tribune internationale pour promouvoir le développement économique dans le monde. Des questions clés, liées au changement climatique et l'environnement, au développement durable, à la sécurité alimentaire et à la jeunesse arabe, seront abordées à cette occasion, selon la même source. Par ailleurs, M. Baba Ammi a assisté à l'ouverture du deuxième Forum arabe sur les finances publiques, qui se tient du 11 au 14 février à Dubaï. A cette occasion, le ministre a présidé une session portant sur la manière dont les pays arabes peuvent surmonter les obstacles face à la mobilisation des recettes. Il a, à cet effet, souligné les besoins pressants exprimés par de nombreux pays arabes en matière de génération de revenus de manière soutenable afin de disposer de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour stimuler la croissance à moyen terme, y compris dans les infrastructures, la santé et l'éducation, selon le communiqué.

Le ministre a par la même rappelé les "mesures concrètes" prises par l’Algérie pour développer son système de recettes hors hydrocarbures afin de faire face à la chute des prix du pétrole. Il a dans ce cadre rappelé l'adoption du nouveau modèle de croissance économique qui cible l’émergence d’une économie nationale indépendante des hydrocarbures à l’horizon 2030.