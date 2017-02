Mostaganem : Financement de 9.000 projets dâ€™entreprise

Quelque 9.000 projets d’entreprises féminines ont été financés depuis 1998, au titre des dispositifs d’emploi, a indiqué hier le wali. Intervenant à l’occasion du lancement de la caravane d’information et de sensibilisation sur l’entrepreneuriat féminin, Adelwahid Temmar a indiqué que ces projets, financés au titre des Agences nationales de gestion du micro-crédit (ANGEM), de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) ont généré quelque 15.000 emplois permanents et temporaires. Ces projets sont répartis en 8.000 projets ANGEM générant 13.000 emplois, 649 projets ANSEJ et 283 de la CNAC, créant respectivement 1.309 et 643 postes d’emploi.

Par ailleurs, le responsable a annoncé l'attribution, la semaine prochaine, de décisions d’affectation de locaux à usage professionnel et d’autres quotas dans toutes les communes de la wilaya. Une exposition a été organisée, à l’occasion de cette caravane, avec la participation de 25 entreprises féminines ayant bénéficié d’un financement au titre des différents dispositifs d’emploi accordés par l’État et activant en couture traditionnelle, fabrication de gâteaux, cosmétique, objets d’art et autres.

Cette caravane sillonnera, jusqu’au 16 février, les communes de Mostaganem, Hassi Mameche, Aïn Tédelès, Bouguirat et Sidi Lakhdar.

Elle a pour objectif de promouvoir les activités pourvoyeuses de revenus pour la femme, de relancer des activités traditionnelles anciennes et rechercher d’autres créneaux pour les femmes, et que peuvent financer ces dispositifs, a souligné le directeur de l’antenne de wilaya de l’ANGEM initiatrice, Bechelaghem Nasreddine.

Parallèlement à cette caravane, une session de formation est organisée au profit de 30 femmes bénéficiaires de projets, au titre de ce dispositif, sur le mode de création et de gestion d’une micro-entreprise. (APS)