Une caravane de lâ€™emploi Ã  Biskra : Actions de proximitÃ©

Une caravane d'information sur le travail et l'emploi, chapeautée par des encadreurs d’organismes relevant du secteur, a entamé hier une tournée dans la wilaya de Biskra vers sa première halte, la commune d’Aïn Zaâtout.

Cette caravane englobe tous les dispositifs locaux de soutien à l’emploi, à l’instar de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC) et l’Agence nationale de l'emploi (ANEM), ainsi que le bureau de wilaya de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs.

Dans ce sens, une exposition a été abritée par l’établissement de jeunes de cette localité située à l’extrême nord de Biskra, pour présenter aux citoyens, notamment les jeunes diplômés, les multiples opportunités offertes par les dispositifs de l’emploi, les institutions chargées de le promouvoir, de le soutenir, et les modalités relatives à leur insertion professionnelle, ainsi que la création de micro-entreprises. Après avoir souligné la vocation de cette caravane, à travers la concrétisation d’actions de proximité au profit d’un large public, en majorité des jeunes, le directeur local de l’ANEM, Mohamed Lamine Zitouni, a rappelé que les multiples dispositifs de soutien à l’emploi, conscients de l'importance de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, assurent un accompagnement pour les porteurs de projet et de start-up. Selon la même source, les représentants de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs s’attellent, de leur côté, à aplanir toutes les ambiguïtés relatives à la création de micro-entreprises, en faisant part de leur succès story en matière entrepreneuriat. Cette caravane sillonnera les 33 communes que compte la wilaya de Biskra, et ce jusqu'à la fin du mois d’avril prochain, a-t-on noté de même source.(APS)