Centre de presse dâ€™El Moudjahid, Le Directeur GÃ©nÃ©ral de lâ€™ANEM : Â« 400.000 placements prÃ©vus en 2017 Â»

Le directeur général de l’Agence nationale de l’emploi a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que l’ANEM ambitionne de réaliser, cette année, 400.000 placements, 40.000 en CTA ET 85.000 en DAIP. Et pour une meilleure connaissance et une maîtrise du marché de l’emploi local, des enquêtes seront menées pour permettre une meilleure visibilité.

La principale mission de l’ANEM, qui a effectué 488.165 placements en 2016, est d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la main- d’œuvre. Son rôle est de garantir à tout demandeur et à toute entreprise, un service de recrutement efficace et personnalisé. Ce n’est pas un organisme qui crée de l’emploi. Cette précision de taille a constitué le préambule de l’intervention de Mohamed Tahar Chalal, lors de son passage au Forum d’El Moudjahid. L’Agence, réhabilitée en 2006, sert d’intermédiaire entre les entreprises qui offrent un poste de travail, et les demandeurs d’un emploi. La nuance méritait d’être relevée. La présentation de l’ANEM a été un véritable voyage dans cette agence, qui se veut une maison en verre. Transparence, c’est le credo de son DG, qui a usé, hier, d’un langage de chiffres, net et précis, pour résumer toutes les activités de l’ANEM. Des activités nombreuses qui méritent d’être connues. À cet effet, on citera, entre autres, l’organisation de la situation évolutive du marché national de l’emploi et de la main-d’œuvre, la mise en place d’un système d’information qui renseigne sur ses fluctuations, le suivi, dans le cadre de la législation de l’emploi des étrangers en Algérie, ainsi que l’organisation et la gestion du fichier national des travailleurs étrangers, et enfin la prospection de toutes les opportunités en mesure d’ouvrir les perspectives de placement à l’étranger de travailleurs nationaux. On le disait plus haut, l’ANEM a été réhabilitée en 2006. Le programme de réhabilitation décidé par les pouvoirs publics a eu des impacts ; pour preuve le nombre d’agences qui était de 164 en 2006, passant, en 2016, à 271. Et si en 2006, on comptait un agent de l’ANEM pour 660 demandeurs, en l’espace de 10 an, ce chiffre est passé à un agent pour 183 postulants. Par ailleurs, la réhabilitation a visé une refonte totale des outils de gestion, et l’introduction de nouveaux instruments et procédures de gestion basés sur l’utilisation des TIC. À ce propos, le processus de modernisation lancé en 2011 a surtout consisté en l’ouverture d’un centre d’archives et de documentation qui permet de préserver et de faire partager les informations documentaires. La formation a sa place dans le programme de modernisation. Le centre de formation ouvert dans ce cadre dispose de 40 places pédagogiques et de 55 formateurs, et assure la continuité du processus de professionnalisation des effectifs de l’Agence, notamment dans le domaine de l’intermédiation. Le cœur du plan de la modernisation reste incontestablement le centre d’appels et d’écoute sociale. Le numéro vert «30 05» a enregistré quelque 11.391 requêtes en 2016, dont 10.080 ont été traitées.



3 agences dédiées aux cadres supérieurs



Une des préoccupations des responsables de l’ANEM est l’amélioration et la diversification de l’offre de service. Dans ce sillage, il y a lieu de noter l’ouverture de 3 agences destinées aux cadres supérieurs. Ces agences implantées à Alger, Oran et Sétif ont réussi à placer 356 demandeurs. La diversification de l’offre de service sous-entend également l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs démarches, à travers l’animation des ateliers des techniques de recherche à l’emploi (CV, entretien... ), ainsi que l’organisation de journées d’information et de portes ouvertes. Le conférencier a par ailleurs présenté le nombre de placements effectués entre 2012 et 2016. Ce sont 1.700.452 demandeurs qui ont été placés dans différentes entreprises. Pour l’année 2016, 488.165 placements ont été réalisés. Il faut savoir que c’est le secteur économique et le secteur privé (77%) qui sont les grands pourvoyeurs d’emploi. M. Chalal a expliqué que les managers cherchent la compétence, c’est pourquoi il a expliqué que les demandeurs qui ne disposent pas de diplôme sont orientés vers la formation professionnelle. Profitant de son passage, au Forum d’El Moudjahid, le DG de l’ANEM a indiqué que si certains ne reçoivent pas de réponse, c’est en raison du manque de formation.



Inscription à distance, dématérialiser les prestations



Autre point à mettre dans l’actif de l’ANEM, c’est le service qui permet l’inscription à distance. Ce dernier a été conçu pour dématérialiser 80% de ses prestations. À travers cette offre, qui sera généralisée cette année, l'intention n’est pas de déshumaniser les services de l’Agence, mais de mieux répondre aux demandeurs. Plus explicite, le DG de l’ANEM a indiqué qu’outre ses nouvelles offres, l’agence garde ses contacts directs avec les demandeurs d'emploi, dans le cadre de l'accompagnement et des entretiens. Par ailleurs, dans le but de débureaucratiser ses actions, l’Anem a décidé que les demandeurs d'emploi ne sont plus tenus de fournir leurs documents d'état civil pour leur inscription.

C’est l’agence qui se chargera de se procurer ces documents en accédant directement au fichier de l'état civil électronique du ministère de l'Intérieur.

Le demandeur est tenu de présenter la carte d’identité nationale et un CV. Aucun document n’est gardé au niveau des agences. Tout est répertorié dans une sorte de centrale d’informations. Il faut savoir aussi que c’est le système d’informations qui dispose de toutes les données qui apportent des réponses pour chaque offre.

C’est dire que les affectations se font sur la base du profil exigé par l’employeur, lequel est tenu de passer par l’ANEM, pour tout recrutement. Les recrutements directs doivent avoir l’aval de l’ANEM. Il y a lieu de noter que les services fournis par l’ANEM sont gratuits, pour le demandeur et pour l’employeur. Ce n’est pas le cas pour les agences de l’emploi privées. Le directeur de l’ANEM, en évoquant les perspectives de 2017, a mis en exergue les nouveaux outils que son agence compte introduire pour plus d’efficacité. Il s’agit de l’intégration d’un système de gestion des rendez-vous en ligne pour les usagers de l’ANEM, dans le but de passer à une gestion spontanée du flux à une gestion programmée. La modernisation des services d’accueil téléphonique et d’écoute figurent aussi dans le programme d’amélioration de l’offre de service.

Nora Chergui