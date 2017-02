CoopÃ©ration sÃ©curitaire : Le Mali veut aller plus loin avec lâ€™AlgÃ©rie

Le Mali veut aller «plus loin» dans sa coopération sécuritaire avec l'Algérie, a indiqué à Alger le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré. «Il y a une excellente coopération en matière de sécurité entre les deux pays, mais nous voulons aller plus loin», a déclaré à la presse le responsable malien à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui. «Nous avons jugé, avec la volonté politique déterminée des chefs d'Etat des deux pays, de redynamiser cette collaboration et d'aller plus loin en matière de coopération sécuritaire», a-t-il souligné, précisant avoir discuté avec M. Bedoui des voies et moyens à même de mettre en œuvre «dans les meilleurs délais» cette coopération. Qualifiant de «très fructueux» ses échanges avec M. Bedoui, le responsable malien a indiqué que l'Algérie «est un partenaire historique du Mali en matière de sécurité». Il a relevé, dans ce sens, que les forces de sécurité maliennes comme la police, la gendarmerie et la protection civile «ont été pratiquement mises en place avec l'assistance de l'Algérie». M. Traoré a indiqué, par la même occasion, qu'il était porteur d'un message du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, à «son ami et frère» le Président, Abdelaziz Bouteflika».