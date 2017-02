M. Sellal reÃ§oit le ministre malien de la SÃ©curitÃ© et de la Protection civile : Ã‰valuation de la situation au Sahel

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré, porteur d’un message du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L’audience «a permis d’aborder des questions liées à la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine sécuritaire et le développement des zones frontalières», précise la même source, ajoutant que «l’Etat de mise en œuvre de l’accord d’Alger a constitué l’un des points de discussion». Enfin, il a été procédé à «l’évaluation de la situation dans la sous-région dans le cadre de la stabilisation du Sahel».

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui. (APS)