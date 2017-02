Inauguration de la nouvelle chancellerie du Congo : La coopÃ©ration, un legs prÃ©cieux

La nouvelle chancellerie de la République du Congo en Algérie a été inaugurée, hier à Alger, par le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, Claude Gakosso, en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Le chef de la diplomatie congolaise a souligné le «précieux legs» de la coopération algéro-congolaise, en rendant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et au Président congolais Denis Sassou-Nguesso, qui «ont préservé ce legs, comme la prunelle des yeux». «Mon frère Lamamra et moi-même, fidèles, marchons sur le chemin tracé, et que ce jour demeure à jamais dans la mémoire de la postérité», a-t-il soutenu. M. Lamamra et son homologue congolais ont signé le livre d'or de la nouvelle chancellerie située à Kouba, à l'issue de la visite des lieux.