Relation algÃ©ro-congolaise : sâ€™investir dans le dÃ©veloppement Ã©conomique

Le premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, qui effectue une visite en Algérie, porteur d'un message au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cette rencontre, le Premier ministre et son hôte «ont passé en revue l'ensemble des questions relatives à l'évolution des relations bilatérales et de la coopération», précise la même source.

Les deux parties ont, à cet égard, «manifesté une convergence de vues quant à la nécessité d'œuvrer dans le sens de la recherche et de la mise en œuvre des voies et moyens à même de développer davantage les relations économiques entre les deux pays qui seront couronnées par la prochaine visite officielle du président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso», ajoute le communiqué.

Sur les plans régional et international, les deux parties «ont abordé les questions de l'heure, essentiellement celles relatives à la situation prévalant dans la sous-région et de privilégier le règlement des conflits qui continuent d'affecter la paix et la stabilité dans le cadre du dialogue». L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

---------------///////////////

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Congo :

« Travailler la main dans la main »

L'Algérie et le Congo comptent raviver la relation ancienne qui existe entre les deux pays et impulser leur coopération bilatérale, a indiqué M. Jean-Claude Gakosso. «Nous avons reçu instruction de nos deux Chefs d'Etat de raviver cette relation ancienne et précieuse entre Alger et Brazzaville. Nous allons, ainsi, redonner de l'impulsion à notre coopération», a déclaré M. Gakosso à l'issue de son entretien avec Ramtane Lamamra. Cet entretien s'est élargi, par la suite, aux membres des délégations des deux pays. M. Gakosso qui a annoncé la visite du président congolais, Denis Sassou-Nguesso, prochainement en Algérie, a estimé qu'en travaillant «la main dans la main», les deux pays «peuvent aller plus loin» dans leur coopération bilatérale.

Mettant en avant les conséquences que l'Algérie et le Congo, deux pays producteurs de pétrole, subissent en raison de la chute des cours du Brent sur le marché mondial, M. Gakosso a fait état du «grand potentiel» que les deux pays peuvent mettre à profit pour enrichir et diversifier leur coopération dans plusieurs domaines et secteurs d'activité.

Outre la coopération bilatérale, les chefs de la diplomatie algérienne et congolaise ont évoqué les questions régionales, notamment la situation en Libye, et à ce titre, M. Gakosso a rappelé la tenue, fin janvier dernier à Brazzaville, avec le soutien de l'Algérie, du sommet du comité de haut niveau sur la Libye. Le ministre congolais a salué, à ce propos, les efforts de l'Algérie visant à rapprocher les points de vue des différentes parties libyennes en vue d'une solution à la crise qui secoue ce pays, ainsi que son rôle pour l'épanouissement et le développement du continent africain.

Il a, par ailleurs, indiqué avoir salué avec M. Lamamra l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, ainsi que celle de Smaïl Chergui au poste de Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA. (APS)

-------------///////////////////

À propos du dossier libyen :

« L’expertise algérienne nous est très utile »

La crise libyenne était hier, au cœur de l’audience accordée par M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, à Jean Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais à l’étranger. Dans une déclaration à la presse à l’issue des entretiens entre les deux ministres, le ministre congolais a déclaré avoir évoqué avec son homologue «principalement le dossier libyen sur lequel l’Algérie joue un rôle central». Et au ministre de souligner que la position de l’Algérie dans ce dossier est «une position stratégique» avec «cet avantage de parler avec tout le monde. Nous avons bien vu venir à Alger les représentants des principales factions et tendances» a-t-il ajouté. M. Jean Claude Gakosso, dira être venu pour échanger les informations sur la situation qui prévaut en Libye pour les porter au président du Haut comité de suivi sur la Libye présidé par le Président du Congo . Dans ce sens indiquera-t-il «l’expertise de l’Algérie nous est de la plus grande utilité ». De son côté M. Abdelkader Messahel, a déclaré que l’entretien a porté «particulièrement sur le suivi des décisions auxquelles a abouti le sommet de Brazzaville sur la Libye et les prochaines étapes». Il indiquera que convergence de l’Union africaine, de l’Algérie et des pays voisins de la Libye sur le dossier libyen. « Nous avons la même position» a-t-il déclaré. M. Messahel rappellera la position de l’Algérie en faveur d’une solution politique et d’un dialogue interlibyen et global. Il soulignera par ailleurs la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec tous les Libyens et avec les partenaires étrangers concernés par le dossier libyen.

Nadia K.