Hadj-2017 : AgrÃ©ment de 38 agences de voyages

A l’issue de sa réunion du 28 et 29 janvier 2017, au siège du ministère des Affaires religieuses et du Wakf, la commission de tri et de classement des agences de tourisme et de voyages en charge du Hadj, a annoncé dernièrement que sur la centaine d’entre-elles qui se sont portées candidates, 36 agences privées et 2 publiques ont été agréées pour encadrer nos pèlerins en 2017. Selon le site internet du département du Dr Mohamed Aïssa qui a rendu public cette annonce (la liste finale sera connue après examen des recours éventuels), les tours opérateurs choisis, qui ont, au préalable, retiré le nouveau cahier de charges hadj 2017, mis à leur disposition par l’Office national du hadj et de la Omra (ONPO), ont été affectés aux 5 grands aéroports du pays, à savoir Alger, Oran, Constantine, Ouargla et Annaba. Dans ce contexte, précise la même source, 14 agences de voyages de la région centre (12 se trouvent à Alger, une à Blida et une autre à Bouira) accompagneront les hadjis à partir de l’aéroport international d’Alger, alors que 11 d’entre elles, implantées dans les wilayas de l’Ouest (5 à Oran, 3 à Tlemcen, 2 à Ain Temouchent et une à Saïda) s’occuperont des leurs à partir de l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran. Pour sa part, l’aéroport de Constantine accueillera les hadjis de 7 agences de la région Est (3 de Constantine, 2 de Sétif, une de Batna et une de Mila), celui d’Annaba le fera pour les pèlerins de deux agences de voyages, sises à Annaba et Guelma, tandis que l’aéroport d’Ouargla prendra en charge ceux de 2 agences implantées à El Oued.

L’année dernière, rappelons le au passage, l’Office national du pèlerinage et de la Omra a autorisé 62 agences de voyages et de tourisme, parmi lesquelles figurent celles de l’ONAT et du Touring club d’Algérie (publiques), pour prendre en charge l’opération Hadj et partant, permettre à nos nombreux compatriotes d’accomplir le 5ème pilier de l’Islam. Suite aux travaux d’extension et d’aménagement des Lieux Saints de la Mecque, entamés en 2013, le quota de hadjis algériens qui s’élevait à 36.000 à l’époque, rappelle t-on, a été réduit de 20 %, à l’instar des autres pays musulmans, atteignant de ce fait un total de 28.000 pèlerins. Cet important projet est aujourd’hui en voie d’achèvement, suscitant par conséquent l’espoir d’un retour aux quotas attribués auparavant à chaque pays, ou du moins, une augmentation appréciable du contingent de hadjis cette année, croit-on savoir à ce sujet. C’est le cas de l’Algérie, notre pays, qui s’attend à un relèvement de son quota de pèlerins, après la récente décision des autorités saoudiennes d’ajouter un nombre supplémentaire de 800.000 hadjis, cette année, suite à l’accroissement des capacités d’accueil des Lieux Saints de la Mecque. Selon les déclarations du premier responsable du secteur, la décision finale sera connue à l’issue de la visite du Dr Mohamed Aïssa en Arabie saoudite, prévue ce mois de février.

Mourad A.