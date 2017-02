Partenariat CNAN MED-constructeur automobile : CoopÃ©ration stratÃ©gique

CNAN MED, l’armateur national historique, et le transitaire GRUPO SESÉ ont signé, le 1er février dernier à Barcelone, un protocole d’accord pour le compte du constructeur automobile espagnol SEAT, portant sur les opérations d’exportation vers l’Algérie pour le développement du projet d’assemblage de véhicules du constructeur et son représentant en Algérie.

Fort d’une expertise de plus de 50 ans dans le transport maritime de marchandises ; l’armateur algérien a été choisi par le constructeur espagnol SEAT qui lui a confié le transport des voitures en kit (SKD) d’un premier modèle de véhicules qui sera assemblé par le représentant de la marque en Algérie pour bénéficier de son savoir-faire à travers l’ensemble du processus logistique depuis l’étranger, pour une prise en charge de ses opérations d’exportation de Barcelone vers Oran dans les meilleurs délais et conditions. Cet accord est un signe fort d’un engagement à long terme de CNAN MED auprès des constructeurs automobiles au travers duquel l'armateur confirme sa volonté d’être un acteur stratégique de l’industrie algérienne.

Il faut savoir que ce partenariat de la compagnie nationale n’est pas le premier du genre avec un constructeur automobile. En effet, la Cnan Med a déjà paraphé un contrat de coopération avec Renault Algérie, filiale du constructeur Renault. Ainsi, Renault Algérie devient partenaire de la CNAN Med, dans le cadre de ses opérations d’importation de pièces de rechange d’origine. Ce partenariat permettra également à Renault Algérie, en sa qualité d’importateur exclusif en Algérie de pièces de rechange d’origine Renault et Dacia, de développer son activité après-vente, en assurant une disponibilité constante, dans ses ateliers et dans son réseau de distribution agréé, des pièces de rechanges et des accessoires.

Cette association stratégique, entre deux entreprises citoyennes, a pour objectif principal de satisfaire les clients Renault et Dacia en leur garantissant la disponibilité permanente des pièces de rechange d’origine à travers tout le territoire national, grâce à une optimisation des délais de transport maritime et des coûts d’acheminement des marchandises. Cette collaboration ouvre la voie à un partenariat stratégique plus global entre le groupe Renault Algérie et la CNAN qui connaîtra d’autres développements dans les prochains mois. Le plan de développement du groupe CNAN prévoit l'acquisition d'un total de 25 navires dont 18 cargos pour sa filiale CNAN Nord et sept navires pour CNAN Med.

CNAN-Med couvre la zone méditerranéenne, notamment la France, l'Espagne et l'Italie. Mais ce programme d'acquisition de navires reste "insuffisant" pour atteindre les objectifs tracés, selon le département des transports qui préconise à cet effet, la création d'autres sociétés maritimes qui devraient s'ajouter à Cnan Med et Cnan-Nord. Quant à la filiale CNAN-Nord, celle-ci assure le transport de marchandises à partir des ports d'Anvers (Belgique), de Hambourg (Allemagne), d'Istanbul (Turquie) et de Charleston (Etats-Unis). Néanmoins, d’aucuns soulèvent le coût de la logistique qui est jugé élevé en Algérie comparativement à d’autres pays. Le ministre des Transports, Boudjemaâ Talai a estimé à ce sujet qu’il est «plus que primordial de le ramener au moins à 10%, alors qu’il est trois fois plus élevé actuellement. Ailleurs, il ne dépasse pas les 5%», a-t-il regretté.En attendant la réalisation de plusieurs projets en cours, la société prévoit la mise en place de sociétés mixtes qui seront créées en partenariat avec des entreprises maritimes étrangères. Il est également question de la création prochaine d'une société maritime spécialisée dans les métiers maritimes pour assurer une meilleure gestion des effectifs techniques de la flotte maritime nationale.Le pavillon maritime algérien dispose actuellement d'une quinzaine de navires. A ce jour, la flotte nationale qui ne couvre actuellement que 3% du marché algérien de transport maritime de marchandises hors-hydrocarbures.

L'objectif du secteur est d'augmenter cette part à 30% d'ici cinq ans à travers ses deux filiales Cnan-Nord et Cnan-Med. Le développement de la flotte maritime nationale permettra également de faire la promotion des exportations algériennes.

Mohamed Mendaci