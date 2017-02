Constantine : 28 exploitations agricoles raccordÃ©es au rÃ©seau Ã©lectrique

Vingt-huit exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique en 2016 dans la wilaya de Constantine par la société de distribution d’électricité et du gaz (SDE) de l’Est, a indiqué hier, à l’APS, une responsable de cette société.

L’opération, qui a touché l’ensemble des communes de la wilaya, est inscrite dans le cadre d’un programme initié par cette société visant le développement des zones agricoles, a précisé la responsable de la cellule de l’information et de la communication, Wahiba Takhrist en marge d’une rencontre débat sur les préoccupations des agriculteurs, toutes filières confondues.

Une opération de recensement des agriculteurs, avec la collaboration des partenaires de ce secteur, dont la direction des services agricoles (DSA) et la chambre de l’agriculture (CA), sera lancée cette année pour la réalisation des actions similaires destinées, notamment à la lutte contre l’exode rural et à la fixation des fellahs dans leurs régions d’origine, selon la même source, soulignant que la concrétisation des plans des projets se fera selon les besoins des clients.

Des bureaux de renseignements et d’orientation des fellahs ont été créés à travers l’ensemble des agences de cette société pour leur expliquer les procédures à suivre au profit de cette frange de la société, ajoute la même source.

Les problèmes de raccordement en énergie électrique des exploitations agricoles, notamment celles situées en zones enclavées, la qualité des services, le branchement des serres des aviculteurs aux réseaux électrique et gazier, et le raccordement en énergie solaire de ces exploitations sont les préoccupations qui ont été débattues lors de cette journée d’étude organisée à la salle des conférences de la maison de la culture Malek Haddad.

Plusieurs cadres de la SDE, de la DSA et de la CA ont pris part à cette rencontre inscrite dans le cadre d’un programme de communication lancé par la direction générale de cette société pour se rapprocher de sa clientèle notamment les agriculteurs, a-t-on relevé.