M. Abdesselam Chelghoum Ã  propos du lait : Â« Le prix de 25 DA restera inchangÃ© Â»

La déclaration récente du président du Comité interprofessionnel du lait, M. Mahmoud Benchakor, sur la hausse des prix du lait en sachet de 5 à 8 dinars, à cause de l’introduction d’un nouvel emballage, a suscité une vive polémique au sein de la société. Cette déclaration a généré un malaise pour beaucoup de consommateurs qui sont déjà habitués et attaché par ces prix actuel.

Pour mettre un point final à cette inquiétude, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdesselam Chelghoum, à vite réagi.

Dans un entretien accordé à TSA, le premier responsable du secteur à écarté complètement l’idée d’une augmentation des prix est cela en dépit de la prise récemment de la décision portant sur l’obligation de l’introduction d’un nouvel emballage. Il a indiqué en des termes clairs : « Non, il ne va y avoir aucune augmentation des prix du lait en 2017. Je suis catégorique sur ce point, quelle que soit la mesure prise en interne par les entreprises (les laiteries) en ce qui concerne l’emballage. Il s’agit d’abord d’un problème de marketing et d’innovation qui touche la stratégie d’entreprise. C’est à ces entreprises de faire leurs calculs concernant le lait subventionné, c’est-à-dire le sachet de 25 DA ». Le ministre à cet effet rassure les consommateurs qu’il n’y aura aucune augmentation jusqu’à fin 2017. Dans ce cas de figure, la question qui se pose est après la fin de l’année en cours les prix de ce produit de large consommation vont-ils augmenter ? Pour connaître le point de vue des professionnels nous avons sollicité entre autres le DG du Groupe industriel des productions laitières (Giplait), Mouloud Harim, qui a préféré ne donner aucune explication à ce sujet. Harim a indiqué qu’il ne peut communiquer, sans l’autorisation officielle du département chargé du secteur. De son côté, le président de la fédération de l’agroalimentaire, Abdelwahab Ziani, a rassuré quant à lui qu’il n y aura aucune prévision pour l’augmentation des prix du lait en sachet. « Par contre, a-t-il dit, les prix actuels appliqués au lait de vache sont quasiment libres ». Notre interlocuteur a expliqué à cet effet que le groupe Giplait a décidé de mettre l’emballage du lait de vache en carton et qui va, sans aucun, doute impacter sur les prix. « Ces derniers vont être certainement connaître une hausse, car le prix du carton est plus cher que celui du plastique », a-t-il précisé. « Le prix du lait de vache est libre depuis longtemps, alors que le prix du lait en sachet est subventionné par l’Etat. Ce dernier ne connaîtra pas d’augmentation », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que le nouvel emballage est destiné au lait de vache cru collecter, mais non pour le lait en sachet ».

Et de poursuivre « à mon avis, les gens font une confusion entre le lait de vache et celui en sachet ». D’autre part, le ministre est allé plus loin dans ses déclarations en indiquant que les producteurs qu’ils mettent le lait dans une bouteille en verre, dans du Tetra pack ou dans une bouteille faite en or, il y a obligation pour ceux qui souscrivent à la démarche des autorités de vendre le litre de lait à 25 DA, peu importe l’emballage.

« Changer l’emballage c’est le souhait des autorités par rapport à cette histoire de plastique. Mais, chaque entreprise doit faire ses calculs » a-t-il mis en relief. « Cela rentre dans le cadre du développement de l’entreprise, de son investissement, de sa stratégie d’innovation et de marketing. Cela n’a rien à voir ni avec le ministère (de l’Agriculture) ni avec les autorités publiques », a-t-il ajouté.

« Pour les autorités, je le répète, le litre de lait est à 25 DA, et restera à ce niveau en 2017 », a-t-il encore une fois rassuré.

