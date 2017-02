Espagne : Podemos ou lâ€™option radicale

Pablo Iglesias, leader de Podemos, a été finalement reconduit à la tête de la gauche radicale espagnole. Après des mois de luttes intestines qui ont failli ébranler cette jeune formation politique, les milliers de militants, qui se sont retrouvés samedi à Madrid en scandant le mot "unité", ont été entendus par les leaders, à la faveur d’un congrès où se jouait l'avenir politique de Pablo Iglesias.

Ainsi, Pablo Iglesias a été largement reconduit dans ses fonctions. Les militants ont aussi voté massivement en faveur du programme de Pablo Iglesias, un professeur de sciences politiques de 38 ans, a ajouté cette source après la tenue de primaires internes. En effet, les militants devaient trancher après des mois d'une polémique virulente entre le chef du parti et son numéro deux et ami Inigo Errejon sur le cap que doit prendre Podemos, la troisième force politique en Espagne. Podemos dépasse dans les sondages le Parti socialiste (PSOE) et veut se poser en véritable opposition au Parti populaire (PP) au pouvoir.

Mais comment faire pour gagner les prochaines élections ? Podemos, parti à l'ascension fulgurante né en 2014, espoir de la gauche radicale en Europe et frère du grec Syriza, doit-il être un parti antisystème et se concentrer sur l'agitation sociale ? Ou plutôt privilégier les institutions, la lutte au Parlement, pour "faire moins peur", voire nouer des alliances ponctuelles avec les socialistes? L’option "le combat de rue", l'alliance avec les écolo-communistes d'Izquierda Unida défendue par Iglesias, a pris le dessus sur le choix de la modération ou l’approche "transversale", défendu par son rival. En choisissant la radicalité, les militants entendent ainsi sauvegarder une ligne de conduite qui a déjà porté ses fruits.

M. T.