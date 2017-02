Grand angle : Mobilisation

« Nous nous attendons à ce que Daech soit expulsé des principales villes d'Irak au cours de 2017 », a affirmé le ministre britannique de la Défense, en visite en Irak. Une prédiction encourageante pour les forces irakiennes dont les efforts et les sacrifices sur le terrain ont fini par payer. En effet, avec l’aide de la coalition internationale, elles ont regagné beaucoup de terrain ces derniers mois. La vaste offensive lancée le 17 octobre pour reprendre à Daech Mossoul, son principal fief dans le pays, a semble-t-il sonné le glas de ce groupe terroriste. Depuis une offensive fulgurante en 2014, lors de laquelle le groupe terroriste s'était emparé de nombreux territoires au nord et à l'ouest de Baghdad, Daech est en repli. Mais pas seulement en Irak. En Syrie également, le groupe terroriste enregistre des revers. Les nouveaux chiffres avancés par des responsables américains en février 2016 sur le nombre de combattants en Irak et en Syrie est révélateur des succès militaires enregistrés dans le cadre de la lutte contre Daech, tant en Irak qu’en Syrie. Ainsi, selon des estimations fournies, leur nombre se situe désormais dans une fourchette de "19.000 à 25.000", contre "20.000 à 30.000", voire "33.000" auparavant. La lutte contre Daech est appelée à se renforcer davantage durant cette année. Ainsi, le nouveau président américain Donald Trump a signé fin janvier un décret sollicitant un plan d'action militaire pour vaincre le groupe terroriste. Le Comité des chefs d'état-major interarmées est tenu de soumettre un plan d'ici fin février. Reste que cette intensification de la lutte en Syrie et en Irak risque de ne pas être sans conséquences pour d’autres pays, en l’absence d’une stratégie de lutte globale et d’une mobilisation permanente, notamment en Afrique, continent susceptible d’ « attirer » tous les combattants fuyant les deux pays sus-cités. Une mise en garde dans ce sens avait été lancée en décembre 2016 par le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, qui avait indiqué à Alger qu'en dépit des progrès enregistrés en Afrique en matière de lutte antiterroriste, « la mobilisation doit être quasi permanente en raison de la menace que représentent les quelque 2.000 combattants étrangers de retour dans le continent en provenance d'Irak, de Syrie et du Yémen ». L’instabilité que connaissent certains pays du Sahel est un facteur encourageant pour le retour des éléments terroristes armés à la recherche de nouvelles zones pour s’y implanter et poursuivre leurs activités. C’est dire si les nouvelles qui proviennent d’Irak et de Syrie sont réjouissantes pour leurs populations qui ont souffert des exactions et autres crimes perpétrés par les éléments de Daech, la vigilance doit être de mise en Afrique.

Nadia K.