Tromperie sur la marchandise : Un acte prÃ©vu et puni par la loi

Relevé dans une revue magazine spécialisée dans l'art culinaire, ce passage fort éloquent d'une lectrice, à propos de la tromperie sur la marchandise pratiquée par des marchands de légumes et de fruits peu scrupuleux du respect envers leur clientèle : «Il y a bien longtemps que j'ai remarqué, à l'instar de tous ceux qui font le marché régulièrement, un phénomène qui, par la force des choses, a pris racine dans la pratique routinière de tous les jours ; si bien qu'au jour d'aujourd'hui, plus personne ne s'offusque de cette détestable manière des marchands de toute nature d'exhiber à la vue du client les meilleurs éléments d'un produit qui se veut suggestif, tandis que tout ce qui échappe à son champ de vision représente le rebut, pour ne pas dire ce qui est sous-calibré. Une fois servi(e), l'on se demande si ce qu'on a dans le couffin est véritablement issu de ce qu'on a «visionné» sur l'étalage. «La différence est renversante !»

S'ensuit la réponse émanant de la rédaction de cette même revue : «chère lectrice, ce que vous relevez ici à travers votre témoignage représente le souci quotidien des millions de consommateurs que nous sommes. Or, par la force des choses, l'absence d'une autorité dans ce domaine chargée d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, a fini par laisser le champ libre à des marchands, très peu scrupuleux des valeurs propres à une société et à des millions d'années lumière du minimum de conscience, qui poussent l'audace —ont-ils été inquiétés pour autant un jour ?— jusqu'à commettre, voire pratiquer ouvertement et en toute impunité un délit pourtant sévèrement réprimé par la réglementation en vigueur : la tromperie sur la marchandise !

Or le bon sens et la loi recommandent d'écouler un produit dans la spontanéité de sa composante, c'est-à-dire à l'état hétéroclite et non, comme vous l'avez observé, procéder à la sélection des meilleures unités qu'on achalande aux yeux du client pour l'appâter —c'est le terme approprié comme de novices alevins et lui servir tout à fait l'opposé. Le drame est que, chère lectrice, nous continuons malheureusement de subir le diktat de cette race de voraces ; et si changement radical il doit y avoir, ce ne puit être que sous l'une des deux conditions suivantes : «la répression dans toute sa sévérité, sous la férule des lois de la République ; le boycott pur et simple de ces margoulins par la population jusqu'à ce qu'ils se conforment à la volonté de cette dernière qui, en tant que clientèle, doit demeurer reine». Autre passage éloquent émanant d'un autre lecteur et relevé dans un autre numéro de la même revue magazine : «Certains épiciers manifestement malhonnêtes poussent leur vorace appétit jusqu'à dépasser allègrement les frontières que la morale a dressées et qu'elle réprouve avec force.

J'ai su par exemple que des épiciers en alimentation générale procèdent à la perforation —à l'aide d'une aiguille à coudre— du couvercle du pot de yaourt lorsque celui-ci enfle par suite, soit du dépassement de la date de péremption du produit, soit d'un entreposage dans un endroit où les règles d'hygiène et de réfrigération ne sont pas respectées, par exemple dans un frigo-présentoir en panne, ou carrément sur les étalages.

Pourtant le signe manifeste d'altération de ces laitages signifie leur rebut et l'empêchement de facto strictement recommandé de leur commercialisation ; et partant, de leur consommation. Mais cet état de fait n'inquiète nullement ces épiciers qui outrepassent outrageusement les lois et règlements en la matière et surtout ne se soucient nullement des conséquences parfois dramatiques que ces transgressions engendrent sur la santé humaine, principalement celle des bébés et des enfants férus de yaourts et dérivés.

La mesure la plus appropriée ne peut venir que des pouvoirs publicsSachant que cette pratique des plus criminelles existe malheureusement chez nous, j'ai quand même tenu à vous écrire et à tenter de susciter, à défaut d'un débat auquel la société pourrait participer, au moins l'attention des responsables dans ce domaine afin qu'ils fassent, avec des moyens appropriés, redoubler de vigilance les consommateurs (...).Voici la réponse émanant de la revue concernée au lecteur en question : «Cette pratique honteuse a déjà été relevée ici et là par un grand nombre de citoyens qui ont eu à le constater chez des épiciers qui ne reculent effectivement devant rien afin de «fourguer» —c'est bien le mot— des denrées alimentaires avariées sans mesurer outre-mesure les effets nocifs et pervers pouvant être développés au sein du corps humain. Et pourtant, malgré un dispositif juridique des plus coercitifs, il est de notoriété publique que la malhonnêteté des hommes et leur bravade des lois a réduit ces dernières à de simples textes destinés à être archivés et sans prolongement protecteur des intérêts du consommateur». Ce qui a été relaté dans ces deux correspondances nous semble tout à fait vraisemblable et il est loisible à tout un chacun de l'observer là où il se trouve —autrement dit dans n'importe quel marché— et dans n'importe quel magasin d'alimentation générale où il met les pieds. Bien sûr des exceptions existent, mais elles sont malheureusement rares. C'est à se demander, au fond, si les traditions commerciales en la matière ne sont pas en train de connaître une dynamique tout à fait contraire aux valeurs auxquelles a toujours adhéré la société soucieuse d'une plus grande égalité dans les droits et devoirs des citoyens. Or, il est regrettable de relever que dans cette même société, l'on a pratiquement inversé les rôles ; tant et si bien qu'aujourd'hui, il paraît à la fois normal et tout à fait banal qu'un épicier, un marchand de légumes ou un boucher agresse verbalement, quelquefois physiquement un client quand ce dernier a le «malheur» de faire une remarque quant à la manière peu correcte d'être «servi».

De toute évidence ces deux cas de figure mettent en exergue une pratique ô combien répréhensible, mais qui demeure impunie en raison d'un laisser-aller pour le moins préjudiciable au consommateur.

Circonstance aggravante, ce laisser-aller ne fait que perdurer en dépit des alertes maintes fois émises par les citoyens à l'endroit des services publics concernés.

Aussi, la réplique la plus efficace, car la plus appropriée, réside dans une prise de conscience collective ; bref, dans cette force fédérative des consommateurs qui primera dans le rapport de force. Car il est inadmissible que ceux-ci continuent de subir le diktat humiliant de cette faune de commerçants véreux qui dans le fond savent pertinemment que l'impunité leur est assurée.

Mais, pour tout dire, la mesure la plus appropriée ne peut venir que des pouvoirs publics. Il est donc impérieux et urgent qu'une intervention énergique de ces derniers soit faite dans le cadre de la loi, en concertation avec les associations de protection du consommateur. Et que de surcroit, celle-ci soit inscrite dans la durée, afin que la l'action de protection ne soit plus un vœu pieux, et qu'elle puisse devenir enfin pérenne. Le tout, bien évidemment, dans l'intérêt général bien compris.

Kamel Bouslama

Un dispositif étoffé, mais non appliqué



Il faut savoir que le dispositif de protection du consommateur et répression des fraudes est constitué de nombreux textes de loi et arrêtés ministériels. A titre de rappel, il est toujours utile d'énumérer ce qui existe déjà comme textes d'ordres législatif et réglementaire dans le domaine concerné :

- Loi n° 89/02 du 4 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur

- Décret exécutif n° 91/35 du 23février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires.

- Arrêté du 23 juillet 1995 fixant, dans le cadre de la répression des fraudes, la qualité des produits à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physio chimique et ses conditions de conservation

- Arrêté interministériel du 28 décembre 1997 fixant la liste des produits de consommation présentant un risque particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication des dits produits.

- Arrêté interministériel du 24 janvier 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires

- Arrêté interministériel du 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires.