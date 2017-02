Le Coin du copiste : Patchwork de sons et de paroles

Un concert des musiques du monde du groupe Babel se tiendra le 23 février prochain à Alger et ce, à l’initiative de l’Institut français de la ville. Le groupe BABEL, mené par Joce Mienniel (flûtes et guimbardes), nous invite, jeudi 23 février à 19h00 à un voyage musical, qui nous mènera des sons d’Europe jusqu’à l’Inde, en passant par le Moyen-Orient et ses traditions musicales. Avec 5 musiciens originaires d’Italie, de Macédoine, Syrie ou encore d’Inde, la formation Babel reflète de fort belle manière le métissage de la musique qu’elle propose. Ce groupe est composé de quatre artistes originaires de Maine-et-Loire pour une bonne majorité qui, comme ils aiment à le préciser, ne font pas ce qu’ils appellent de la chanson mais des « chants-son », car tout est basé sur la production et la conduction de l’instrumentation. Ces jeunes musiciens qui formaient en 2011 le groupe

« Babel Quartet » et qui innovent dans le son actuel et feront le déplacement pour la première fois en Algérie pour aller à la rencontre de notre public, travaillent ensemble sur des textes tout à la fois impressionnants et profonds qui sont pour eux de sacrés coups de cœur. Et il faut savoir que leur premier album « L’évadé » s’est écoulé à un bon millier d’exemplaires, et chemin faisant leur répertoire s’est agrandi avec d’autres titres accrocheurs comme en témoigne leur album « La vie est un cirque ». Ces chanteurs, en marge de tout ce qui se fait aujourd’hui, désirent par-dessus tout s’échapper de tout ce qui est musique conventionnelle pour produire des paroles et des sons nouveaux entre le chant, le violoncelle, le clavier et les platines pour faire un mélange de mots électro et de la musique Word. « Un ami m’a dit que si j’avais envie d’étoffer mes chansons, de les étoffer de façon plus charnue, il pouvait me faire rencontrer les personnes adéquates. Il m’a fait rencontrer Nino, ici présent, puis les autres membres… et tout de suite, le feeling et la cohésion étaient là. Dès les premières répétitions, j’ai mis mes chansons sur la table et ils en ont fait ce qu’ils en ont voulu. J’ai aimé immédiatement. C’était la première étape avant que l’on se mette à composer ensemble », explique Sébastien, l’un des fondateurs du groupe qui nous vient de la région de Mayenne quant à lui, et qui préfère répéter à la presse parisienne que la troupe n’est pas constituée pour faire des clones mais plutôt des clowns ou saltimbanques qui prennent la vie avec le rire et le sourire pour montrer aux spectateurs l’aspect positif de la vie et prendre le bon côté des choses, histoire de rendre la réalité moins triste avec un petit zest de dérision …

L. Graba