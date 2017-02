Entretien avec Jean-Pierre Hadida, auteur-compositeur : Â« Je suis fier de jouer ce spectacle sur cette terre dâ€™accueil de Nelson Mandela Â»

Pourquoi avoir choisi la date du 11 février pour vous produire en Algérie ?

Je suis fier de venir jouer ce spectacle sur cette terre d’accueil de Nelson Mandela. En plus, dans ce pays qui nous ouvre sur l’Afrique. Personnellement je suis très touché, parce que je suis né à Oran et cela faisait plus d’un-demi siècle que je n’étais pas revenu… Oui la date du 11 février n’est pas un hasard. C’est la date de sa libération. En réalité, la première visite du leader anti-apartheid après sa libération a été sur le sol algérien, en 1990. C’est un signe du destin de venir le jouer en cette date. Les Algérois aujourd’hui, j’espère que demain d’autres grandes villes seront totalement en harmonie.

Quelles sont les raisons qui vous ont motivé pour la composition de Madiba ?

J’ai toujours aimé raconter des histoires en musique. Je suis sûr que la musique est un langage universel qui va droit au cœur… qui est mieux que les longs discours des livres. Je voulais faire passer des valeurs de liberté et faire des spectacles qui ont du sens. Ce que Nelson Mandela avait dit un jour « Sans la musique et la danse, je ne pourrais pas être en paix avec ce monde », pouvait être le plus beau sujet pour une comédie musicale, d’abord parce qu’il y avait la musique africaine, il y avait des chants sud-africains avec ses chœurs, il y avait l’occasion de raconter la "petite" histoire dans la "grande" histoire et nous savons qu’une comédie musicale c’est quelque chose de romanesque, avec des bons, des méchants. Je m’étais dit que nous allons mélanger tout ça et faire un petit spectacle émouvant.

Comment avez-vous trouvé le public ?

Je n’imaginais pas qu’il puisse être aussi réceptif, attentif. Nous avons l’habitude de jouer ce spectacle avec un entracte, parce qu’on sait qu’il dure plus de deux heures. J’ai trouvé que le public était très concentré, il y avait même des familles qui sont venues avec des enfants qui sont restés très captés par cette histoire. J’ai aussi remarqué qu’ils avaient énormément de respect pour l’œuvre, et à la fin, ils ont laissé s’exprimer leurs joies et c’est le plus beau cadeau.

S. O.