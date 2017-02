*Le BF juge « globalement positif » le bilan de son mandat

Le Bureau fédéral de la FAF, réuni samedi, a jugé "globalement positif" le bilan du mandat du président sortant Mohamed Raouraoua. Les membres se sont prononcés sur le bilan de l'ensemble du mandat que leur a confié l'AG en 2012. Une analyse pertinente et sans concession révèle que le bilan est globalement positif, tant au plan des résultats de nos équipes nationales et de nos clubs de l'élite que celui de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de développement initiés par la fédération.



*Assemblée générale élective le 20 mars

La FAF tiendra son Assemblée générale élective (AGE) le lundi 20 mars au centre technique national de Sidi Moussa (Alger, 10h00), a annoncé l’instance fédérale sur son site officiel.



*Raouraoua ne s’est pas encore prononcé

Le président de la FAF Mohamed Raouraoua, en poste depuis 2009, ne s'est toujours pas prononcé sur son intention de briguer un nouveau mandat.



*Dépôt des candidatures au plus tard le 12 mars

Les candidatures conformes aux statuts, règlement intérieur et code électoral de la FAF doivent être déposées au plus tard le 12 mars 2017 au secrétariat général de la fédération à Alger, souligne l'instance fédérale. Les candidats aux postes de président de la FAF ou membre du Bureau fédéral doivent obligatoirement remplir les conditions d'éligibilité en vigueur figurant dans les statuts, règlement et code électoral de la FAF.



*Publication de la liste des candidats le 16 mars

La commission électorale qui sera élue à l'Assemblée générale ordinaire (AGO du 27 février) examinera les candidatures et publiera la liste définitive des candidats retenus le 16 mars.



*La FAF « déplore et regrette » l’élimination prématurée des Verts

Le Bureau fédéral déplore et regrette l'élimination prématurée de l'équipe nationale dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon, dont la prestation "était loin des espérances et ne reflétait aucunement son potentiel et son niveau.



*L’EN A’ confiée provisoirement à la DTN

La sélection nationale A', composée de joueurs locaux, est confiée provisoirement à la Direction technique nationale (DTN) dirigée par Taoufik Korichi jusqu'à la nomination d'un nouveau staff technique, annonce la FAF.

La FAF remercie le Président de la République

Le Bureau fédéral de la FAF a tenu à renouveler ses vifs remerciements, son attachement et son respect à son excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a toujours apporté son aide et son soutien constant au football algérien.