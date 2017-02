MO BÃ©jaÃ¯a : Henkouche jette lâ€™Ã©ponge

Le coach du Mouloudia de Béjaia, Mohamed Henkouche, a pris hier, la décision de démissionner de son poste. Cette décision intervient suite à la lourde défaite concédée au stade du 20 Août 1955 face au Chabab de Belouizdad (3-0, dans une rencontre comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1-Mobilis. «Je suis partant et je ne reviendrais aucunement sur ma décision. Ce que j'ai vécu samedi lors de la séance d'entraînement de la reprise est insoutenable et inadmissible. J'ai été malmené par des supporters qui m'ont menacé, insulté et même cracher dans ma direction. C’est franchement inacceptable et révoltant. Ce qui m’a encore le plus peiné, c’est le fait d’avoir affronté seul cette meute de supporters qui s’en est violemment pris à ma personne. Aucun responsable du club n’était présent. Tout cela s'est déroulé en l'absence des dirigeants», a fait savoir Henkouche. Il dira aussi que le fait que ses joueurs ne respectent pas ses directives et consignes sur le terrain, cela mène inéluctablement vers l’échec. « Si la situation persiste en l’état, le MOB se dirige droit vers la Ligue 2, hélas», rajoute-t-il. Arrivé au début du mois de janvier pour remplacer Youcef Bouzidi, qui a lui aussi démissionné, Henkouche n’a pas tardé à plier bagages, alors que le MOB occupe une peu reluisante place de lanterne rtouge du championnat. Les Crabes comptent cependant deux rencontres de mise à jour face tout d’abord à l'USM Alger demain à Béjaia puis en déplacement devant le DRB Tadjenanet. Henkouche est le 3e technicien à quitter le staff technique du MOB cette saison après Sendjak et Bouzidi. Mohamed-Amine Azzouz