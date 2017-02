Ligue 1-Mobilis : MC Oran : OpÃ©ration rachat face au CRB

La trêve hivernale n’a visiblement pas été bénéfique pour le Mouloudia d’Oran. Du moins, pour le moment. Les résultats réalisés par les protégés du coach Belatoui en sont témoins. En effet, les Hamraoua, auteur d’une première partie de championnat tonitruante, n’ont toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la phase retour. Battu par le nouveau promu, O Médéa (1-0) et tenus en échec, par la suite à domicile, par la modeste formation du Rapid de Relizane (2-2), les camarades de Delhoum ont essuyé une cuisante défaite à Bel Abbes (2-0) face à la formation locale. Le club Oranais, qui a connu une grande instabilité au niveau des résultats la dernière saison, retombe ainsi dans ses travers. Des faux pas successifs qui contraignent désormais le MCO à revoir à la baisse ses ambitions. La formation phare de la ville d’El Bahia est recalée au quatrième rang, à cinq longueurs du leader. Le Mouloudia était pourtant bien parti pour jouer les premiers rôles cette année en championnat. Une situation qui n’a pas manqué de provoquer la colère des supporteurs, qui s’attendaient forcement à un meilleur rendement de leur équipe. Certains ont même fait le déplacement au stade Zabana, au lendemain de la débâcle face à l’USMBA, perturbant la séance d’entraînement de l’équipe. Néanmoins, les joueurs de Belatoui promettent de corriger le tir dès mardi, à l’occasion de la réception du Chabab de Belouizdad. Une confrontation comptant pour la mise à jour de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Les coéquipiers du portier Nateche ne jurent que par la victoire. Une victoire face au CRB permettrait au Mouloudia de revenir sur le podium et redonnera sans nul doute l’espoir aux clubs et à ses fideles fan. Le staff technique, conscient de la difficulté de la tache, reste cependant méfiant, de son côté. «Nous allons rencontrer une formation qui est sur une bonne dynamique. Depuis l’arrivée de Badou Zaki à la tête du CRB, le club a retrouvé une stabilité au niveau des résultats. C’est une équipe, assez bien organisée avec un parfait équilibre au niveau des différents compartiments, qui sera difficile à manier. On s’attend à un match difficile. D’autant plus que nous traversons une période un peu délicate». A déclaré le coach Omar Belatoui dans les colonnes de la presse spécialisée.

Rédha M.