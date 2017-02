AprÃ¨s sa dÃ©bÃ¢cle face Ã  MC Breweries (3- 0) : La JSK ne pense quâ€™au maintien

La JS Kabylie continue à broyer du noir. Trois jours après son nul concédé à domicile face à l'ES Sétif, le club kabyle a chuté lourdement pour son premier match de coupe de la CAF face au MC Breweries Monrovia (Liberia). Un net 3-0 qui confirme le mal-être de cette équipe de la JSK qui ne se retrouve plus. Les coéquipiers de Malik Asselah, auteur d'une grosse bourde sur le deuxième but, se sont littéralement effondrés après l'heure de jeu après avoir tenu bon pendant toute la première mi-temps (0-0 à la pause). Cette lourde défaite intervient en effet dans la continuité d'un parcours catastrophique en championnat qui voit le club le plus titré du pays pointer à la peu flatteuse 14e place au classement général. Ce qui fait que cette contre-performance n'étonne pas du tout sur le principe, même si l'ampleur du score a fait beaucoup de mal aux supporters de la JSK qui s'inquiètent, aujourd'hui, du devenir de ce club mythique. Avec un staff technique amputé, après le départ de Sofiane Hidoussi qui a quitté son poste dans les conditions que l'on sait et des joueurs limités, la JSK risque de beaucoup souffrir cette saison. En outre, il faudra qu'elle bataille fermement jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir assurer son maintien en Ligue 1, objectif principal du club cette saison faute d'avoir réussi à réaliser de meilleurs résultats en dépit des ambitions affichées en début de saison. Autrement dit, la coupe de la CAF ne constitue nullement un objectif, quoiqu'il était préférable pour les Canaris de quitter la compétition avec les honneurs. Ce 3-0 risque donc de faire tâche dans le parcours africain des Canaris jusqu'ici couronné de succès. Le retour de l'équipe en championnat risque d'être compliqué, qui plus l'arrivée du duo Rahmouni-Moussouni s'est compliquée après que la direction du MCS ait fait volte-face et décidé de ne pas les lâcher. Un bras de fer s'en est suivi et l'affaire est portée au TAS, depuis. Les deux entraîneurs ont demandé à être libérés de leur contrat du fait qu'ils n'ont perçu que trois mois sur sept, alors que la direction du MCS a fait venir un huissier de justice à l'entraînement, vendredi, pour faire constater leur absence. Sur le principe, Rahmouni et Moussouni devraient commencer leur mission ce mardi au plus tard à la JSK. Les deux hommes arrivent avec une feuille de route avec pour principale mission, maintenir la JSK en Ligue 1.

Amar Benrabah